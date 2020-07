Mises en demeure contre une agence de voyages de Saint-Apollinaire

SAINT-APOLLINAIRE | Imaginez-vous être sans revenu depuis quatre mois et devoir composer avec trois mises en demeure.

C'est ce que vit la propriétaire d'une agence de voyages de Saint-Apollinaire, dans Chaudière-Appalaches. Plusieurs clients furieux de ne pas avoir obtenu de crédit voyage poursuivent en effet Annie Caron.

Pourtant, ce n'est pas elle qui a l'argent de ses clients en main, mais bien les compagnies aériennes.

«Les conversations se sont envenimées et les clients ont dit: "on va te poursuivre Annie!" J'ai répondu que j'aillais me défendre, mais c'est dommage d'en arriver là parce que c'était des clients qui étaient satisfaits au départ!» a expliqué samedi à TVA Nouvelles Annie Caron, propriétaire de l'Agence Car On Voyage.

D'ailleurs, cette agence estime ses pertes de revenus à 65 000 $, une réalité qui est difficile à vivre.

«Il faut quand même assumer des frais fixes comme notre local, notre téléphone et notre internet... Et, en plus, on doit payer nos avocats pour se défendre. Comment va-t-on pouvoir survivre à cette crise?» a demandé Mme Caron.

L'agence Car On Voyage a dû annuler 1500 voyages depuis le début de la pandémie de COVID-19. L'entreprise comprend la frustration de ses clients, mais elle n'a reçu aucune réponse de l'Office de la protection du consommateur (OPC), et ce, même après plusieurs tentatives.

«Les assureurs de voyage comme Manuvie, Desjardins ou encore la Croix-Bleue envoient la balle à l'OPC, et l'OPC envoie la balle aux assureurs! Ils se renvoient la balle depuis quatre mois et ce n'est toujours pas réglé! J'aimerais avoir une réponse s'il vous plait pour pouvoir rassurer mes clients!», a dit la femme d'affaires.

L'Office de la protection du consommateur n'a pas rappelé TVA Nouvelles et aucune réponse n'a été obtenue non plus concernant le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).

«Le FICAV a déjà reçu 30 000 demandes d'indemnisation et au niveau de l'Office des transports du Canada (OTC), on parle de plus de 20 000 plaintes qui ont été faites. (...) Il n'y a pas un positionnement clair, à savoir si les lignes aériennes doivent rembourser ou pas. Tout ça amène une énorme problématique pour les clients», a déploré Jacob Charbonneau, PDG du site internet spécialisé VolEnRetard.ca.

Même si l'Union européenne a rouvert ses frontières aux Canadiens le 1er juillet, la situation ne s'améliore pas chez les agences de voyages.

Le prix des billets d'avion, qui sont à la hausse, et l'incertitude de couverture de certaines compagnies d'assurance freine l'envie de voyager de plusieurs Québécois.