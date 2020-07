Mission accomplie pour les Augustines

QUÉBEC | Pendant 20 jours consécutifs, à raison d’une heure par jour, les Augustines ont marché, peu importe les conditions météorologiques, pour rendre hommage au travail du personnel soignant depuis le début de la crise de la COVID-19.

Ce mouvement de compassion, qui visait également à lever des fonds pour le programme de répit et de ressourcement des soignants et des proches aidants, a permis d’amasser 135 000 $.

«Elles n'ont pas lâché une minute. Elles étaient là tous les jours. Même la journée de pluie, elles avaient leur imper, protégeaient leurs marchettes et y allaient», a témoigné Sœur Lise, la Supérieure Générale de la Fédération des Monastères des Augustines.

Les Augustines peuvent donc dire mission accomplie.

«Elles ont développé le système de santé. Puis, aujourd'hui, elles sont à un âge où elles pourraient se reposer et juste regarder ce qu'il se passe. Et non, elles sont encore dans l'action», a lancé Nathalie Roy, directrice générale de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines.

«On espère qu'ils (les travailleurs de la santé) vont avoir des conditions de travail améliorées, et que cette tragédie qui s'est passée au Québec ne se reproduira plus jamais, jamais, jamais. Nos aînés ont droit à beaucoup plus de respect que ça», a ajouté Sœur Lise.

Une réalité que connaît bien le maire de Québec Régis Labeaume, qui a assumé le rôle de proche aidant auprès de son père, décédé il y a quelques jours.

«C'est difficile psychologiquement, évidemment émotivement. Même physiquement, ça te rattrape un moment donné», dit-il.

Une situation qui vient souvent avec le sentiment de culpabilité

«Cette espèce de manège de sentiments parce qu'une journée, il agonise, et le lendemain, il ressuscite. Et les alertes sont... ça arrive plusieurs fois pendant neuf mois, surtout vers la fin», a poursuivi M. Labeaume.

«C'est majeur, l'idée que tu puisses être logé et nourri quand tu vis ça. Ça apaise un peu parce que c'est très lourd. La charge mentale est très lourde», a raconté Régis Labeaume.

Si la journée de samedi marquait la fin de la marche, ce n'est pas la fin du mouvement de compassion. Plusieurs initiatives seront annoncées au cours des prochaines semaines.