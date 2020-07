«On a tous besoin de se changer les idées» - Bruno Pelletier

Il y a un bon moment que Bruno Pelletier n’a pas mis les pieds sur scène. Six mois pour être exact. « Je n’ai jamais vécu ça de toute ma carrière », souffle-t-il au bout du fil. À quelques jours de remonter sur les planches, le chanteur se sent fébrile, « comme un adolescent qui s’en va retrouver ses chums ».

Bruno Pelletier devait sillonner le Québec depuis quelques mois déjà, promenant sa tournée Sous influences d’un bout à l’autre de la province. Mais la COVID-19 en a voulu autrement, reportant l’entièreté des dates de ses concerts.

Le confinement a donc été « très difficile » pour Bruno Pelletier. Certes, comme plusieurs de ses confrères et consœurs, le chanteur a maintenu le contact avec ses fans au moyen de prestations diffusées sur le web. Mais rien ne remplace les véritables concerts, plaide-t-il.

« Des spectacles faits sur Facebook ou sur Zoom, c’est bien. Mais l’internet a ses limites. Moi, le contact avec les gens, c’est ce qui me motive, qui me fait vibrer. C’est la raison pour laquelle je fais ce métier. Alors, c’est très difficile pour les artistes de devoir s’en passer », confie le chanteur.

Une expérience intrigante

L’attente tire toutefois à sa fin, puisqu’il retrouvera ses fans à compter de mercredi, moment où il donnera le coup d’envoi à sa série de concerts en musiparcs. L’idée de se produire devant une marée de voitures l’intrigue déjà, le chanteur ignorant complètement ce qui l’attend. Car de son propre aveu, jamais Bruno Pelletier n’avait imaginé un jour vivre une telle expérience.

« C’est certain que ce sera différent d’une soirée à la Maison symphonique ou à la Place des Arts. Je ne sais pas ce que ça va donner comme ambiance, quel genre de contact je vais pouvoir avoir avec les gens. Tout ce que je sais, c’est qu’on a tous besoin de se changer les idées. Alors le lien va être là, et il va être aussi fort. Ça, je vais m’en assurer », promet-il.

« En sécurité »

Pour l’occasion, Bruno Pelletier a mis sur pied un programme composé entièrement de « valeurs sûres ». Aux incontournables de son propre répertoire s’ajouteront donc des reprises empruntées à différents artistes tels que Serge Fiori, Richard Séguin ou encore Offenbach, tous livrés en compagnie de trois musiciens.

« Ça va faire du bien de retrouver mes boys sur scène. On attend ce moment depuis si longtemps, alors si une chose est certaine, c’est que personne ne sera blasé sur scène », avance le chanteur.

« Ça va aussi faire du bien aux gens. Je sais que le déconfinement fait peur à certains. Mais je pense qu’ils peuvent se sentir en sécurité avec ce nouveau concept-là ; ils sont dans leur habitacle, dans leur voiture ou tout près », poursuit-il.

Quant à un éventuel retour en salles, le chanteur paraît prudent. Ou plutôt, lucide.

« Je n’ai aucune idée si les gens vont être encore au rendez-vous. Est-ce qu’ils vont avoir peur ? S’être fait rembourser ? La pandémie implique des soucis économiques pour tout le monde, alors on ne sait pas comment ça va se passer. On ne peut qu’espérer pour le mieux et se croiser les doigts », explique-t-il.

Les concerts de la semaine de la série Musiparc

4 juillet :

Marc Dupré (Gatineau)

2Frères (Mirabel)

The Lost Fingers (Mercier)

Laurence Jalbert et Geneviève Jodoin (Bromont)

Guylaine Tanguay (Québec)

5 juillet :

Laurence Jalbert et Geneviève Jodoin (Mirabel)

Mélissa Ouimet (Gatineau)

Brigitte Boisjoli (Bromont)

Marc Hervieux (Québec)

Dominic et Martin (Mercier)

8 juillet :

Dominic et Martin (Québec)

2Frères (Gatineau)

Roxane Bruneau (Mirabel)

Les Denis Drolet (Mercier)

Bruno Pelletier (Bromont)

9 juillet :

2Frères (Gatineau)

Kevin Parent (Mirabel)

Roxane Bruneau (Bromont)

Bruno Pelletier (Mercier)

10 juillet :

Kaïn (Québec)

Bleu Jeans Bleu (Mirabel)

Marc Dupré (Bromont)

Roxane Bruneau (Mercier)

Réal Béland (Gatineau)