Quoi regarder à la télé dimanche?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 5 juillet:

«Salut Bonjour Weekend»

Depuis qu’Ève-Marie Lortie est partie à Montréal pour animer l’émission en semaine, c’est Mathieu Roy qui assure la permanence de la fin de semaine en direct de Québec. Quatre heures d’émission quotidienne pour informer et divertir les lève-tôt du weekend. Dimanche, 6 h, TVA.

«L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux»

Suite à un grave accident, Grace (Scarlett Johansson) et son cheval sont marqués à jamais physiquement et psychologiquement. Sa mère (Kristin Scott Thomas) trouve Tom Booker (Robert Redford), un dompteur de chevaux particulier. Dimanche, 14 h, V.

«La folle histoire du gâchis alimentaire»

Initié par le chef Anthony Bourdain, ce documentaire souhaite dénoncer les dérives du gaspillage alimentaire dans les sociétés occidentales, tout en essayant en même temps de trouver des moyens pour mieux utiliser les produits et recycler les déchets. Dimanche, 16 h, Explora.

«Découverte»

Premier épisode de ce second volet de la série documentaire «Planète Bleue», produite par la BBC. C’est une plongée encore plus intime au cœur des océans, à la rencontre des mondes marins, et qui dresse un regard plus acéré sur l’influence de l’activité humaine sur ces écosystèmes. Dimanche, 18 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Haven»

Début de la 4e saison, alors que Duke (Eric Balfour) réapparaît à Boston. Il va finalement découvrir que sa présence dans la grange n’a, en réalité, duré que six mois, mais ce laps de temps a complètement bouleversé la vie d’Haven. Dimanche, 20 h, Séries Plus.

«Supermalades»

Evan (Michael Cera) est gentil, brillant et généralement terrifié. Son meilleur ami Seth (Jonah Hill) parle trop, ne tient pas en place, et il est surtout obsédé par les filles. Ils vont devoir affronter les filles et leur destin au cours d’une soirée particulière. Dimanche, 21 h, Cinépop.

«Dans les pas de... Frère Marie-Victorin»

Marie-Thérèse Fortin part sur les traces du frère Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal et auteur de la Flore laurentienne. Ce véritable révolutionnaire en soutane a transformé la science et la botanique québécoise. Dimanche, 22 h, Historia.