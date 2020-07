Écriture de chansons: une aventure inattendue signée Dave Grohl

Caché derrière sa chevelure et reconnu pour sa puissance de frappe, rien ne laissait croire que le batteur Dave Grohl, de Nirvana, avait des talents d’auteur et de compositeur. Ce qu’il révélera avec étonnement avec les Foo Fighters.

Lancé le 4 juillet 1995, le premier opus des Foo Fighters, sur lequel on retrouve les This is a Call, I’ll Stick Around, Big Me et Alone + Easy Target fête ses 25 ans.

Un opus où le batteur joue de tous les instruments. Les seules présences étrangères sur cet album sont celles de Greg Dulli de la formation The Afghan Whigs, qui joue de la guitare sur la pièce X-Static et les voix du réalisateur Barrett Jones.

Dave Grohl travaillait dans l’ombre, depuis plusieurs années, sur l’écriture de chansons. Il avait même lancé, dans l’anonymat, en 1993, sous le nom de Late!, une cassette de dix compositions, intitulé Pocketwatch.

Le musicien s’est lancé dans le projet Foo Fighters pour s’amuser et pour se remettre du suicide de Kurt Cobain survenu en avril 1994 et qui a provoqué la fin de Nirvana.

Foo Fighters fait référence aux phénomènes aériens observés par les pilotes d’avion des forces alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale.

« J’avais tout enregistré moi-même et je voulais faire croire aux gens qu’il s’agissait d’un groupe. Le nom de Foo Fighters pouvait laisser croire ça. J’aurais certainement trouvé quelque chose d’autre, si j’avais considéré sérieusement l’idée d’en faire une carrière. Ce nom, c’est le plus stupide des noms de groupe de la terre », a raconté Dave Grohl, dans un entretien au site internet Clash Music en septembre 2017.

Tom Petty l’invitera à joindre les rangs des Heartbreakers, lorsqu’il accompagne la formation qui est à la recherche d’un batteur, lors de l’émission Saturday Night Live. Le chanteur-guitariste lui suggère, toutefois, d’aller de l’avant avec son projet, lorsqu’il lui parle de Foo Fighters.

Surprise totale

Le 8 janvier 1995, neuf mois après le décès du chanteur et guitariste de Nirvana, Pearl Jam diffuse une émission radiophonique pirate intitulée Self Pollution Radio, où l’on fait jouer de la musique, où il y a des entrevues et des performances en direct.

Eddie Vedder fait jouer deux pièces des Foo Fighters en expliquant qu’il s’agit d’un projet de Dave Grohl. Ça débute avec une reprise de la pièce Gas Chamber du groupe punk hardcore californien Angry Samoans et ce sera suivi par Exhausted que l’on retrouvera sur le premier opus des Foo Fighters.

La surprise est totale. Les amateurs de musique vivant à l’extérieur de Seattle n’avaient jamais entendu parler de ce projet. Dave Grohl était connu comme batteur de Nirvana et on ne savait même pas qu’il était capable de jouer de la guitare, de la basse et de chanter.

Enregistré dans un studio de Seattle, avec un appareil huit pistes, Dave Grohl met une centaine de cassettes en circulation de ce qui deviendra le premier opus des Foo Fighters.

Sur les 12 pièces retenues pour cet album, neuf ont été écrites durant ses années avec Nirvana. Les titres This is a Call, I’ll Stick Around, X-Static et Wattershed l’ont été après la mort de Kurt Cobain.

La voix de Dave Grohl sera quadruplée en studio, sur certains segments, afin d’amener plus de puissance vocale.

À la suite de la diffusion de l’émission de radio de Pearl Jam, les compagnies de disques ont démontré de l’intérêt à l’endroit du projet solo de Dave Grohl.

This is a Call, le premier simple, est lancé le 19 juin 1995, sur l’étiquette Roswell Records chez Capitol Records. Le reste, comme le dit le dicton, fait partie de l’histoire.