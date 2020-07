Une chienne et trois chattes

Stéphane Raymond, c’est l’homme derrière le personnage de Synvain Rénove dont les capsules humoristiques font fureur sur le web. La COVID-19 ne l’a pas arrêté et a même stimulé sa créativité. Stéphane Raymond est entouré de femelles... Il parle de toute sa ménagerie et particulièrement de Loulou, une chienne avec du caractère.

Parlez-nous de vos animaux.

Ma blonde, mes deux filles et moi vivons avec trois chattes depuis des années. Je suis entourée de filles et d’animaux femelles. La plus vieille des chattes a 15 ans. Elle a eu plusieurs noms, mais on la surnomme La Grosse, nom qu’elle porte bien d’ailleurs, car c’est une mangeuse compulsive. On dirait qu’elle a peur de manquer de nourriture. Dès qu’elle finit son bol, elle en redemande. Nous avons aussi une chatte de 8 ans qu’on a achetée pour les filles au lieu du lapin qu’elles voulaient. On la surnomme La Folle, car elle est extrêmement imprévisible. Elle est fine, mais on peut difficilement lui faire confiance. Quand on la flatte, à un moment, elle peut mordre et griffer tout d’un coup. On a aussi gardé sa fille, Gigi, 7 ans, qui n’a pas eu d’amour maternel. En fait, on pensait que c’était un mâle et on l’avait appelé Gino jusqu’au jour où le vétérinaire nous a appris que Gino était une fille... Nous avons aussi une jeune chienne de 2 ans du nom de Loulou.

De tous ces animaux, quel est votre préféré ?

Je suis plus chien que chat en général, car j’ai plus d’interactions avec un chien. Donc, ma préférée, c’est Loulou. C’est une chienne labrador croisée golden de couleur noire. Très élancée et active. Elle est mon « gym », en même temps. Elle me permet de faire du sport. On court ensemble et on joue beaucoup.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Nous avons eu un labernois pendant 11 ans du nom de Kali. Ma blonde travaille à la maison et Kali était une présence pour elle. Sa mort a laissé un vide à la maison. Nous voulions donc un autre chien. Habituellement, on choisit nos chiens dans les refuges, mais cette fois-ci, on l’a trouvé dans une bonne famille à Lachute.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Loulou ?

Je croyais avoir choisi le chiot le plus relax de la portée, mais finalement, même si elle est relax à ses heures, Loulou est très active et a beaucoup de caractère. C’est un bon chien, mais disons qu’elle n’est pas docile. Elle a tendance à faire à sa tête et a besoin d’être encadrée avec un peu d’autorité. Elle nécessite un peu plus de travail qu’un autre chien en fait d’éducation. On a d’ailleurs consulté un éducateur canin.

Quelle est son activité préférée ?

C’est un labrador, donc elle aime l’eau. Dès qu’on ouvre la barrière de la piscine, Loulou est déjà dedans et se baigne. Elle est un peu comme moi là-dessus... J’aime les lacs, les rivières, les piscines, etc.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Si c’était à refaire, je m’informerais plus et je choisirais en fonction des comportements reliés à la race du chien pour avoir un chien un peu moins actif... C’est intense un labrador, en fait ! Loulou a besoin de se dépenser. Je fais le tour de la montagne avec elle à la course. Quand elle part, c’est une balle. C’est un beau problème, car plus elle court, plus elle est en forme et plus elle est en forme, plus elle a besoin de courir.

À propos de Stéphane Raymond