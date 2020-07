Une saignée de 3 milliards $ au Fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité de la FTQ a été victime d’une véritable panique chez ses actionnaires alors que la demande des rachats d’actions a dépassé le cap des 3 milliards de dollars lors du dernier exercice financier allant du 1er juin 2019 au 31 mai dernier.

Craignant un fort recul du prix de l’action du Fonds de solidarité à la suite de l’effondrement des marchés boursiers (du 21 février au 23 mars) et de la crise économique déclenchée par la COVID-19, quelque 61 000 actionnaires du Fonds de solidarité de la FTQ ont décidé, lors des mois de mars, avril et mai, de sortir leurs billes avant la révision du prix cette semaine. Le prix de l’action a baissé de 1,96 $, passant de 46,20 $ à 44,24 $.

Pour l’ensemble de l’année, ce sont 81 000 actionnaires qui ont sorti leurs épargnes du Fonds, soit près de 17 % des actionnaires actifs en 2019.

C’est énorme quand on sait que seuls les actionnaires en préretraite, à la retraite ou admissibles au rachat exceptionnel de gré à gré (perte d’emploi, retour aux études, maladie grave, etc.) peuvent demander au Fonds de racheter leurs actions.

DU JAMAIS-VU !

Pour réaliser l’ampleur de ces retraits de 3 milliards, sachez que cela représente en une seule année près du tiers de la somme totale (9,7 milliards $) des retraits effectués lors des 36 années précédentes, soit de la création du Fonds en 1983 jusqu’en 2019.

Autre donnée comparative qui représente significativement l’ampleur des rachats effectués cette année : les 3 milliards $ de retraits équivalent à la somme totale des nouvelles émissions d’actions effectuées par le Fonds en 3 ans et demi d’activités, soit du 1er décembre 2016 au 31 mai dernier.

Toujours est-il que les retraits ont eu pour impact de faire fondre l’actif net du Fonds FTQ de quelque 12 % par rapport à l’an passé. Il se retrouve aujourd’hui avec un actif net de 13,8 milliards $, soit à peine un peu plus élevé qu’en 2017.

Cela dit, la vague des retraits massifs n’a quand même pas eu pour conséquence de fragiliser la situation financière du Fonds de solidarité.

FAIBLE RECUL

Il faut dire qu’au cours des six derniers mois, les gestionnaires du Fonds s’en sont tirés relativement bien. Ils ont bouclé le dernier semestre (1er décembre 2019 au 31 mai dernier) avec un recul de 4,2 %.

C’est un recul somme toute faible à comparer avec celui des indices du marché boursier canadien : l’indice composé S&P/TSX de Toronto a reculé lors des six mêmes mois de 9,3 %, l’indice des petites capitalisations S&P/TSX a chuté pour sa part de 14,4 %, et l’indice des titres québécois « Morningstar Québec Banque Nationale » a fondu de 19,8 %.

Si on compare la performance semestrielle (-4,2 %) du Fonds FTQ à celle des fonds communs canadiens comparables, sachez qu’il obtient un rendement similaire au fonds Banque Nationale Portefeuille Méritage équilibré (-4,05 %) et qu’il bat d’aplomb le Fonds Desjardins équilibré tactique (-11,4 %).

Comme on peut le constater, le Fonds FTQ sort de l’actuelle période trouble sans avoir vu son portefeuille s’écrouler, et ce, malgré le fait qu’il soit obligé, en raison de sa nature, d’investir une large portion de son argent dans du capital de risque.

Pour l’ensemble de l’exercice financier 2019-20, le Fonds boucle l’année avec un léger gain de 0,8 %. La perte du 2e semestre (-4,2 %) a été effacée par le gain réalisé lors du 1er semestre, un gain de 5,2 %.

LE FONDS FTQ EN CHIFFRES

Émissions d’actions depuis 1983

18,2 milliards $

Rachats d’actions depuis 1983

12,7 milliards $

Actif net au 31 mai 2020

13,8 milliards $

Nombre d’actionnaires : 707 935

Ratio des charges opérationnelles sur l’actif : 1,5 %

Rendement annualisé sur 5 ans : 5,9 % (3,4 % pour le S&P/TSX)

Rendement annualisé sur 10 ans : 6,4 % (5,7 % pour le S&P/TSX)

Crédits d’impôt offerts : 15 % Québec, 15 % Ottawa

Fondaction CSN surprend

Habituellement, le second fonds des travailleurs, Fondaction de la CSN, rapporte un rendement inférieur à celui du Fonds FTQ.

Surprise ! Lors du deuxième semestre, Fondaction a réussi à battre le Fonds FTQ en affichant une baisse minime, soit -0,6 %, à comparer à -4,2 % pour le Fonds FTQ.

Une telle performance (-0,6 %) est en soi un véritable tour de force à la suite de la grande débandade boursière survenue en février et mars, et de la paralysie de l’économie québécoise à cause de la COVID-19.

Fondaction boucle son exercice 2019-20 en hausse de 3,3 %, dépassant ainsi tous les indices boursiers canadiens.

Rachats d’actions

Le fonds de la CSN a lui aussi été victime d’une vague importante de demande de rachats d’actions.

La valeur des rachats pour l’exercice s’élève à 287 millions $, soit 10 fois moins que chez le Fonds FTQ.

Il faut dire que le Fonds de solidarité compte dans ses rangs quatre fois plus d’actionnaires que Fondaction qui en compte 176 488.

L’actif net de Fondaction, de 2,26 milliards, est six fois plus petit que celui du Fonds FTQ.

Le rendement annualisé de Fondaction s’élève à 4,2 % sur 5 ans et à 3,3 % sur 10 ans.

Investir dans Fondaction procure un rabais fiscal de 35 %, soit 20 % au provincial et 15 % au fédéral.

Les contributions admissibles aux crédits d’impôt sont plafonnées annuellement à 5000 $, pour l’ensemble des fonds de travailleurs.