35es prix Gémeaux: Quelles séries décrocheront une nomination?

Les nominations des 35es prix Gémeaux seront dévoilées cette semaine. En attendant ce premier moment de vérité, prêtons-nous au jeu des prévisions en fiction.

Photos d’archives courtoisie TVA, Radio-Canada et Télé-Québec

Meilleure comédie

Gagnante du prix en 2019, (1) Lâcher prise est presque assurée d’une nomination en 2020. La série d’Isabelle Langlois a quitté les ondes en grande forme cet hiver, au terme de quatre solides saisons. Comme l’an dernier, (2) Léo devrait être retenue. Même chose pour (3) M’entends-tu ? La deuxième saison des aventures d’Ada, Fabiola et Carolanne avait beau être beaucoup plus dramatique que comique, la proposition de Télé-Québec restera dans cette catégorie, puisque les règlements de l’Académie sont clairs : « Une production qui s’inscrit en dramatique une année ne pourra pas s’inscrire en comédie l’année suivante, et vice versa. »

Boudée l’an dernier, (4) Discussions avec mes parents décrochera, selon toute vraisemblance, sa première nomination dans cette catégorie. Reste à savoir quelle série – entre La Maison-Bleue, En tout cas et Boomerang – décrochera la cinquième et dernière place. Pour son originalité, (5) La Maison-Bleue obtient notre vote de confiance.

Meilleure série dramatique

La compétition s’annonce particulièrement relevée. Selon toute vraisemblance, les plateformes de vidéo sur demande devraient s’emparer d’au moins quatre des cinq places disponibles. Club illico fera sentir sa présence avec (1) Mon fils, ce drame psychologique touchant qui retrace le parcours d’un jeune homme (Antoine L’Écuyer) atteint de schizophrénie. La première saison de l’excellent thriller policier (2) La faille, avec Isabel Richer et Alexandre Landry, devrait également obtenir son laissez-passer. Chez ICI Tou.TV Extra, on voit mal comment l’Académie pourrait ignorer (3) Fragile, la captivante série de Serge Boucher (Aveux, Feux), mettant en vedette Marc-André Grondin et Pier-Luc Funk. Même chose pour (4) C’est comme ça que je t’aime, l’offre criminalo-comico-rétro du tandem François Létourneau et Jean-François Rivard.

Qui comblera la seule place disponible ? La troisième saison de Faits divers ayant créé beaucoup moins de vagues, la lutte se fera entre Ruptures, Épidémie et (5) Alerte Amber. Le drame judiciaire d’Isabelle Pelletier et Daniel Thibault n’a jamais figuré parmi les chouchous du jury. Les votants voudront peut-être racheter leurs oublis passés en retenant (avec raison) sa dernière saison... À moins qu’ils craignent les représailles des furets d’Épidémie et choisissent de récompenser le don de voyance des auteurs Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau.

Mais d’après notre analyse, c’est Alerte Amber qui passera au tour suivant. Pour nous avoir émus et tenus en haleine pendant 10 semaines l’automne dernier.

Meilleure série dramatique annuelle

L’an dernier, (1) L’heure bleue, (2) 5e rang, (3) Une autre histoire, , Unité 9 et O’ étaient nommées. Les trois premières retrouveront facilement leur place au soleil. Les deux dernières ayant quitté les ondes, elles seront remplacées par (4) Toute la vie et... (5) District 31. Cette année, la série policière de Luc Dionne a été soumise dans cette catégorie parce qu’elle aurait été la seule fiction en lice du côté des séries dramatiques quotidiennes. L’Académie a déménagé sa rivale de 2019, Clash, en jeunesse puisqu’avec 24 épisodes, elle n’était pas admissible du côté des quotidiennes, qui exigent un minimum de 25 épisodes.

► Les nominations des 35es prix Gémeaux seront annoncées en direct mardi à 15 h sur facebook.com/prixgemeaux. Véronique Cloutier, qui pilotera la cérémonie en septembre, procédera au dévoilement.