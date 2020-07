7 films sur des Américains qui ont changé leur pays

Ça ne va pas bien aux États-Unis. Les cas de coronavirus augmentent en flèche et la question raciale divise encore et toujours le pays. À l’occasion du week-end du Jour de l’Indépendance, le 4 juillet, les Américains qui sont en quête d’inspiration et d’une dose de positivisme peuvent revoir ces films racontant l’histoire de personnalités hors du commun qui, par leurs actions politiques ou leur activisme, ont contribué à changer les choses.

Lincoln (Abraham Lincoln)

2012

Réalisation : Steven Spielberg

Acteur : Daniel Day-Lewis

Distinctions : Oscar et Golden Globe du meilleur acteur

Ce portrait des derniers mois de la vie du président Abraham Lincoln se penche sur la lutte politique acharnée qu’il a menée pour abolir l’esclavage dans les États du sud des États-Unis.

Milk (Harvey Milk)

2008

Réalisation : Gus Van Sant

Acteur : Sean Penn

Distinctions : Oscar du meilleur acteur et du meilleur scénario original

Premier élu ouvertement gai aux États-Unis, Harvey Milk a été conseiller du maire de San Francisco et a milité pour les droits civiques des homosexuels avant d’être assassiné par un rival politique.

Selma (Martin Luther King Jr.)

2014

Réalisation : Ava DuVernay

Acteur : David Oyelowo

Distinctions : Oscar, Grammy et Golden Globe de la meilleure chanson originale

En pointant sa caméra sur la marche de quelques centaines de défenseurs des droits civiques des Noirs, entre Selma et Montgomery, en 1965, la cinéaste Ava DuVernay offre un des rares portraits du pasteur et militant Martin Luther King au cinéma.

42 (Jackie Robinson)

2013

Réalisation : Brian Helgeland

Acteur : Chadwick Boseman

Premier joueur noir dans les ligues majeures (après un séjour d’un an à Montréal), Jackie Robinson a dû absorber insultes racistes et attaques vicieuses afin de mettre fin à la ségrégation raciale qui sévissait au baseball.

On The Basis of Sex (Ruth Bader Ginsburg)

2018

Réalisation : Mimi Leder

Actrice : Felicity Jones

Peu en ont fait autant pour faire avancer la cause des droits des femmes aux États-Unis que cette brillante juriste. Ce film présente les premières années de celle qui allait devenir juge à la Cour suprême des États-Unis.

Hidden Figures (Katherine Johnson)

2016

Réalisation : Theodore Melfi

Actrice : Taraji P. Henson

Des femmes à la NASA ? Noires en plus ? Durant les années 1960 ? Ce film fait écho au parcours admirable, mais peu connu de trois mathématiciennes, en particulier Katherine Johnson, qui ont contribué à la conquête de l’espace.

Malcolm X (Malcolm X)

1992

Réalisation : Spike Lee

Acteur : Denzel Washington

Distinction : Ours d’argent du meilleur acteur au Festival du film de Berlin

Considéré comme une des grandes biographies au cinéma, ce film brosse un portrait étoffé de Malcolm X, de son passé criminel à son assassinat en passant par sa conversion à l’islam et ses années de militantisme en faveur des droits des personnes noires.