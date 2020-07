Un enfant plongé dans le coma en Chaudière-Appalaches

Un jeune de 9 ans lutte pour sa vie après avoir été frappé par un motocross sur le circuit fermé du Parc-X-Tring de Tring-Jonction, en Chaudière-Appalaches, dimanche après-midi.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés à se rendre sur les lieux, situés au 400, 4e Rang Sud, pour une collision entre deux adeptes de motocross.

«Selon les informations préliminaires, un jeune conducteur de 9 ans aurait, selon toutes vraisemblances, fait une chute de son bolide», explique le sergent Claude Denis, de la SQ.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Un deuxième motocycliste, qui n’aurait pas vu la chute du premier, lui aurait passé dessus avec son motocross, alors que l’enfant était étendu au sol, précise-t-on.

À l’arrivée des premiers répondants, le jeune motocycliste était inconscient, mais respirait. Selon nos informations, il a été transporté à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus sous assistance respiratoire pour y être soigné. Selon nos informations, le petit garçon a été plongé dans un coma artificiel.

Un reconstitutionniste de la SQ a été envoyé sur les lieux pour établir avec précision les circonstances de l’événement.

Une première en 13 ans

Depuis l’ouverture du Parc-X-Tring en 2007, aucun incident du genre n’est survenu sur le circuit fermé de motocross, assure son propriétaire, Gaston Lessard.

«On a pris la situation en charge, on a sécurisé les lieux et on a attendu les ambulanciers. Mais c’est évident que ce n’est pas facile [à vivre]», affirme l’homme qui était présent lors du drame.

Photo Agence QMI, Guy Martel

D’ailleurs, M. Lessard assure que les amateurs de cette discipline sont supervisés durant leurs activités et qu’ils sont séparés seront leur expérience en tant que pilote. Il précise que le jeune garçon, qui était un habitué de l’endroit, portait l’équipement réglementaire.

«Ce n’est qu’un malheureux incident...», laisse tomber le propriétaire, assurant que l’enfant portait l’équipement réglementaire.

Le circuit a été fermé pour la journée et l’organisation attend le rapport des autorités pour la suite des choses.

«Ça fait réfléchir»

Selon une amie de la famille qui désire conserver l’anonymat, la jeune victime est un «bon petit garçon qui savait ce qu’il faisait». Expérimenté, il pratiquait cette discipline depuis plusieurs années, malgré son jeune âge, tout comme son frère et son père.

«Ceux qui font du motocross, on est comme une grande famille. Quand on a su que c’était lui, ça nous a fait un choc», explique-t-elle.

«On ne veut pas emballer nos enfants dans du papier bulle. Il faut vivre et le motocross, c’est une belle passion. Mais c’est sûr qu’un accident comme ça, ça fait réfléchir», ajoute la mère de famille qui pratique aussi ce sport avec ses enfants.

Plus d’informations à venir...