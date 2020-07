Bottas, de bout en bout

Le délai de près de quatre mois imposé par la pandémie n’a rien changé à la hiérarchie en F1 : Mercedes est encore l’écurie à battre en 2020.

Sauf que l’ordre a été inversé au circuit de Spielberg. En verve depuis le début de la fin de semaine, Valtteri Bottas a réussi un sans-faute pour remporter dimanche, et de bout en bout, le Grand Prix d’Autriche présenté à huis clos.

Son coéquipier Lewis Hamilton, qui convoite un septième titre mondial pour rejoindre Michael Schumacher dans le livre des records, n’a jamais été une véritable menace pour le Finlandais. Il terminera à la quatrième place même s’il a été le deuxième à croiser le fil d’arrivée.

« J’ai vécu beaucoup de pression pendant la course », a raconté Bottas, qui a décroché la huitième victoire de sa carrière en F1. « Avec autant d’interventions de la voiture de sécurité [trois, en fait], Lewis a eu de nombreuses occasions de prendre les commandes. Mais j’ai réussi à garder la tête froide et à contrôler la course. Il n’y a pas meilleure façon de commencer la saison. »

Podium inattendu

En lever de rideau, on a eu plutôt droit à un tiercé inattendu à l’issue d’une fin de course fertile en rebondissements, où, dans l’ordre, Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) ont su éviter le chaos pour accompagner le vainqueur sur un podium qui n’avait pas les allures d’un... podium.

Le Québécois Lance Stroll, lui, a été contraint à l’abandon au 21e tour, victime d’ennuis de moteur alors qu’il occupait une honorable huitième place au volant de sa Racing Point.

Son compatriote Nicholas Latifi, qui disputait la toute première épreuve de sa carrière en F1, s’est classé au 11e et dernier rang parmi tous ceux qui ont rallié l’arrivée.

Le Mexicain Sergio Pérez, partenaire de Stroll, s’est classé à la sixième position après s’être hissé au troisième rang avec six tours à parcourir.

Deux pénalités pour Hamilton

Auteur du deuxième chrono le plus rapide en qualifications derrière Bottas, Hamilton a appris une mauvaise nouvelle à son arrivée au circuit avant la course.

Les commissaires de piste lui ont imposé une pénalité de trois places sur la grille de départ pour avoir omis de lever le pied lors d’un drapeau jaune la veille en ronde Q3.

Rétrogradé à la cinquième place à l’extinction des feux rouges, le Britannique a réussi à remonter le peloton, en profitant, il est vrai, de l’abandon hâtif de Max Verstappen, qui visait un troisième gain consécutif au complexe qui appartient justement à son employeur, Red Bull.

Mais Hamilton n’était pas au bout de ses peines. À dix tours de la fin, pressé par Alexander Albon, dont la Red Bull, chaussée de pneus tendres, était plus rapide, il s’accroche avec son rival thaïlandais.

La faute à Hamilton. Une autre sanction lui est imposée : une pénalité de cinq secondes qui le privera probablement d’une troisième place. Le pauvre Albon en paiera le prix en perdant une dizaine de places. Pis encore, un problème mécanique signifiera la fin des émissions, à trois tours de la fin.

Un premier podium

Si ce même Albon a été couronné « pilote du jour » en Autriche, cet honneur aurait pu également être décerné à Lando Norris. Le Britannique, âgé de 20 ans, le plus jeune pilote du plateau, a privé son compatriote Hamilton d’une place sur le podium. Il accède à la tribune d’honneur pour la première fois de sa carrière, en inscrivant le tour le plus rapide de la course au dernier... tour.

Leclerc mérite aussi une étoile. Nettement en retrait, les Ferrari n’ont jamais été dans le coup à Spielberg. Mais le Monégasque, brillant, a sauvé l’honneur des Rouges. D’autant plus que son coéquipier Sebastian Vettel, dixième au final, a commis une bourde, une autre, quand il a tenté une manœuvre audacieuse à l’endroit de Carlos Sainz, celui-là même qui le remplacera l’an prochain au sein de la Scuderia.

Malgré cette touchette avec le quadruple champion du monde, l’Espagnol va conclure son parcours au cinquième rang.

Résultats : 1re étape du Championnat du monde de F1

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) : 1h, 30min, 55,739 s Charles Leclerc (MON/Ferrari) : à 2,700 s Lando Norris (GBR/McLaren Renault) : à 5,491 s Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) : à 5,689 s Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) : à 8,903 s Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) : à 15,092 s Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) : à 16,682 s Esteban Ocon (FRA/Renault) : à 17,456 s Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) : à 21,146 s Sebastian Vettel (ALL/Ferrari) : à 24,545 s Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) : à 31,650 s Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) : N’a pas terminé Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) : N’a pas terminé Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) : N’a pas terminé George Russell (GBR/Williams-Mercedes) : N’a pas terminé Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) : N’a pas terminé Kevin Magnussen (DAN/Haas- Ferrari) : N’a pas terminé Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) : N’a pas terminé Daniel Ricciardo (AUS-/Renault) : N’a pas terminé Max Verstappen (PB/Red Bull-Honda) : N’a pas terminé

Classement des pilotes

Valtteri Bottas (FIN) : 25 pts Charles Leclerc (MON) : 18 Lando Norris (GBR) : 16 Lewis Hamilton (GBR) : 12 Carlos Sainz Jr (ESP) : 10 Sergio Pérez (MEX) : 8 Pierre Gasly (FRA) : 6 Esteban Ocon (FRA) : 4 Antonio Giovinazzi (ITA) : 2 Sebastian Vettel (ALL) : 1 Nicholas Latifi (CAN) : 0 Daniil Kvyat (RUS) : 0 Alexander Albon (THA) : 0 Kimi Räikkönen (FIN) : 0 George Russell (GBR) : 0 Romain Grosjean (FRA) : 0 Kevin Magnussen (DAN) : 0 Max Verstappen (PB) : 0 Lance Stroll (CAN) : 0 Daniel Ricciardo (AUS) : 0

Classement des constructeurs