La mystérieuse neige rose d'un glacier

Des scientifiques enquêtent sur la mystérieuse couleur rose d'un glacier dans les Alpes italiennes, une couleur probablement provoquée par des algues qui accélèreraient les effets du changement climatique.

L'origine des algues est controversée, mais la couleur rose de la neige, observée sur des pans du glacier Presena, est vraisemblablement causée par la même plante découverte au Groenland, selon le membre du Centre de recherche national Biagio Di Mauro.

«L'algue n'est pas dangereuse, c'est un phénomène naturel qui survient durant le printemps et l'été dans les latitudes moyennes mais également aux pôles», a expliqué le scientifique, qui étudie le phénomène.

Les algues, de l'espèce Ancylonema nordenskioeldii, sont également présentes au Groenland, dans une zone où les glaces fondent.

En temps normal, la glace réfléchit plus de 80% du rayonnement solaire dans l'atmosphère. Mais les algues obscurcissent la neige qui absorbe davantage la chaleur et fond plus rapidement.

De plus en plus d'algues apparaissent à mesure que la neige fond rapidement, ce qui donne une teinte rouge à la glace blanche du col du Gavia, à 2.618 mètres d'altitude.

«Nous essayons de quantifier les effets d'autres phénomènes que celui provoqué par l'homme sur la surchauffe de la Terre», a poursuivi M. Di Mauro, précisant que les randonneurs et remontées mécaniques pouvaient aussi avoir des effets sur les algues.