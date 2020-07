Le vrai bonheur se trouve dans les choses simples

Je suis une vieille personne de 86 ans qui vit encore dans son logement. J’ai traversé la pandémie en solitaire, mais en me faisant aider par mon CLSC ainsi que par quelques voisins dévoués qui ont accepté de faire mes courses et qui m’ont permis de ne pas avoir à me mettre à risque d’attraper quelque virus que ce soit. Et voyez-vous Louise, j’en ressors avec la fierté de m’être tenue debout malgré mon âge. Oh ! Je ne vis pas richement, mais je n’envie personne qui a plus que moi.

Une qui possède la paix du cœur

Je profite de votre lettre pour souligner également que c’est probablement votre empathie habituelle envers vos voisins qui vous a valu la réciproque de leur part.