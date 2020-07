Montréal: trois blessés dans deux tentatives de meurtre

MONTRÉAL | Trois hommes ont été blessés dans deux tentatives de meurtre survenus dimanche très tôt, dans le secteur de Ville-Marie, à Montréal.

Dans une bagarre signalée au 911 vers 3h10 à l’intersection de l’avenue Viger et de la rue Sanguinet, un homme dans la vingtaine a été poignardé au haut du corps.

La victime a été transportée dans un centre hospitalier dans un état critique et l’on craint pour sa vie, a indiqué l’agent Benoît Boisselle du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Quand les policiers sont arrivés, les protagonistes avaient déjà quitté les lieux, a précisé le porte-parole du SPVM qui fait état d’aucune arrestation dans le dossier.

Dans une autre bagarre qui a éclaté une demi-heure plus tard à l’intersection du boulevard René-Lévesque et la rue Saint-Urbain, deux hommes, dans la vingtaine également, ont été blessés par la force physique et arme blanche respectivement.

Ce dernier, poignardé au haut du corps, est le suspect de la première tentative de meurtre, selon les premiers éléments de l’enquête. Les deux évènements seraient reliés, a-t-on ajouté.

Le boulevard René-Lévesque est fermé en direction ouest entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Urbain et en direction est entre la rue Jeanne-Mance et le boulevard Saint-Laurent.

Les enquêteurs étaient sur place pour analyser la scène et interroger les témoins.