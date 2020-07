Quand plus aucun espoir ne tient la route

La lecture de la lettre de « Encore amoureuse mais pour combien de temps ? » m’a rappelé les tristes et amers souvenirs d’une époque où moi aussi je pensais encore aimer mon conjoint alors que je ne faisais que l’endurer. Cette femme attribue à l’enfermement dû à la pandémie la découverte des travers d’un mari, de toute évidence alcoolique, qui la force à baiser quand elle n’en a pas envie. Et tout ce qu’elle vous demande Louise, c’est de l’aider à trouver un moyen de le repousser sans le frustrer.

Ben, j’ai des petites nouvelles pour elle. Un alcoolique, qui ne met pas le doigt sur son bobo et qui ne le règle pas, ne comprendra jamais les besoins de sa femme. Quel que soit le moyen qu’elle prenne pour lui faire ouvrir les yeux, il ne les ouvrira pas, puisqu’il se gèle la pensée à l’alcool pour ne pas avoir à les ouvrir sur des blessures qu’il ne veut pas régler.

Mon ex-mari agissait comme ça envers moi et ça m’a pris 15 ans avant de mettre mes limites. Des limites dont il ne voulait pas entendre parler puisqu’il n’avait aucune envie de les respecter. Les souffrances de son enfance le minaient, mais pas question de les analyser pour s’en libérer, parce que c’était trop dur. C’était un alcoolique issu d’une famille d’alcooliques en plus.

Vous lui avez suggéré de faire une thérapie conjugale sous prétexte que ça pourrait les aider tous deux à voir clair dans leur situation respective, et aussi emmener ce monsieur à comprendre ses besoins à elle. Mais comment voulez-vous qu’il soit apte à accepter, quand on sait qu’un alcoolique ne veut rien savoir de son problème avant qu’il n’ait touché le fond du baril ?

En tout cas, moi, je lui aurais carrément dit de quitter au plus vite quelqu’un d’aussi irrespectueux de ses besoins à elle. Je suis restée avec le mien quinze ans avant de perdre tout espoir en lui et de partir avec mon fils sous le bras. Ça lui a pris ce geste radical de ma part pour qu’il décide de faire quelque chose pour régler son problème. J’aurais fait ça cinq ans plus tôt, alors que je m’étais rendu compte que je ne l’aimais plus, que je me serais donné du bon temps plus vite.

À bon entendeur salut !

Quoi que vous en pensiez, vos situations ne se comparent pas. De un, son mari lève le coude facilement, mais à aucun moment elle ne dit qu’il a un problème d’alcoolisme. Et de deux, vous n’aimiez plus votre conjoint quand vous avez décidé de le quitter, alors qu’elle affirme qu’elle aime encore le sien. Ça fait toute la différence. Il se peut que la méthode radicale de le quitter que vous avez employée puisse être la seule qui le fasse réagir. Mais personnellement, je pense qu’une thérapie où tous les angles de leur union seraient mis sur la table pour que les deux comprennent leurs besoins mutuels et trouvent un terrain d’entente global serait plus productive.