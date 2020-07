Ronde de golf mémorable

Le formidable auteur Luc Dionne n’a plus le temps de jouer au golf.

Il écrit environ 160 pages par semaine pour District 31 dont le tournage reprendra dans deux semaines.

Mais le 1er juillet, avec son ami de toujours et excellent golfeur Hugo Cloutier, il s’est permis une belle ronde à son club d’adoption, le Balmoral à Morin-Heights.

Au troisième trou, fer 8 en main, un coup frappé comme un dieu, la balle suit exactement la trajectoire espérée et... et... à 138 verges, trou d’un coup.

Les deux gars et leurs conjointes se sautent au cou, c’était son premier à vie.

Deux trous plus tard, une autre normale 3, donc au 5e, Hugo s’installe à 180 verges de l’objectif et s’élance parfaitement. Les deux gars capotent. La balle tombe sur le vert, roule tout doucement et tombe dans la coupe.

Deux chums réussissent leur premier trou d’un coup ensemble et dans la même demi-heure. Y a pas juste à la télé qu’il se passe des choses invraisemblables.

RIDICULE CONSOMMABLE

Ma petite enquête n’annonce pas le printemps.

Les séries éliminatoires de Gary Bettman seront toutes croches, non désirées et resteront à jamais une coche mal taillée dans l’histoire de la Coupe Stanley.

Trop d’équipes n’ont pas d’affaire là. La formule de compétitions isolées dans deux amphithéâtres vides est ridicule. Dans la vraie vie, des joueurs ne se sont pas entraînés, d’autres l’ont fait aléatoirement et très peu ont gardé leur forme au sommet.

Ces éliminatoires dessinées que pour empocher l’argent de la télévision n’auront pas de crédibilité en plus de conditionner le tout premier choix au repêchage d’une très grande qualité en 2020 dans une formule moins sérieuse que le bingo de votre paroisse.

Bettman et son troupeau sont en train de ridiculiser le circuit. Pensez aux équipes non impliquées dans les séries qui auront été presque une demi-année sans jouer.

Tout ça sent le mensonge à plein nez alors que dans notre propre patelin, Claude Julien dit que son équipe est en avance dans sa préparation avec seulement cinq joueurs qui s’entraînent à Brossard face à une équipe, les Penguins, dont les joueurs sont déjà complètement réunis sur une glace à Pittsburgh. Nous sommes des épais ou quoi ?

De l’enclave

Opéré au dos à maintes reprises depuis sa retraite, Yvan Cournoyer joue maintenant au golf à volonté surtout au parcours du Fontainebleau... collé sur sa splendide résidence dont l’aménagement extérieur unique est l’œuvre et le talent d’Évelyne, son amoureuse.