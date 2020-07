Vers la fin de l’idiocratie?

Depuis toujours, je suis fasciné par les États-Unis. Parfois admiratif, parfois choqué, je suis toujours passionné par ce qui se passe au sud de la frontière.

Si on évoque la thèse du déclin depuis un certain temps déjà, pour la première fois, je crains que le gagnant de la guerre froide ne soit relégué au rang de puissance secondaire. S’il est complexe et hasardeux de prédire la chute d’une puissance, certains indicateurs sont malgré tout évocateurs.

On souligne régulièrement un déclin économique et militaire des États-Unis. S’il est vrai que le pays de l’Oncle Sam ne domine plus l’économie mondiale et qu’il lui est maintenant difficile de s’imposer seul militairement, mes craintes sont principalement justifiées par l’abandon de son rôle de meneur sur la scène internationale.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre, les États-Unis ont constitué la plupart du temps un modèle. Ce capital s’est érodé progressivement et il n’a jamais été aussi précaire que depuis le début de la présidence Trump.

Pour un leadership américain

L’exemple de la gestion de la crise de la COVID-19 représente parfaitement la perte de prestige et d’influence du géant américain.

Qui attend encore une main tendue de la part d’une administration irresponsable qui s’oppose à la collaboration internationale, niant le sérieux de la menace et exacerbant les divisions au sein de la population ?

On se tourne de plus en plus vers la Chine, trop heureuse d’exploiter l’espace déserté par les États-Unis.

L’administration Trump est à la fois un symptôme et une manifestation spectaculaire d’un malaise profond. Donald Trump est un président irrationnel qui refuse d’assumer son leadership, mais il a été élu démocratiquement. Souhaitons que l’expérience des quatre dernières années ait convaincu suffisamment d’Américains de ne pas lui confier un second mandat.

Entre prolonger notre relation historique avec les États-Unis ou nous tourner de plus en plus vers la Chine, le choix me semble évident.