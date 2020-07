Argentine: découverte d’un fossile de poisson géant de 70 millions d’années

Des paléontologues argentins ont découvert des restes fossiles d’un poisson géant qui a vécu au même moment que les dinosaures, il y a 70 millions d’années, en Patagonie, au sud de l’Argentine, a annoncé lundi une équipe scientifique.

Dans un communiqué, l’équipe fait état de la découverte des «restes d’un poisson qui dépassait les 6 mètres de longueur».

Ce poisson de grande taille «a sillonné les mers de Patagonie à la fin de la période du Crétacé, lorsque la température y était beaucoup plus tempérée qu’actuellement», poursuit le texte.

La revue scientifique Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology a rapporté la découverte.

«Les fossiles de cet animal carnivore aux dents pointues et à l’allure hostile ont été trouvés à proximité du lac Colhué Huapial, au sud de la province de Chubut», à 1400 km au sud de Buenos Aires.

Ce spécimen «appartient à la famille des Xiphactinus, un des prédateurs des mers de plus grande taille ayant existé sur le globe», poursuit le communiqué.

«Son corps était élancé et se terminait par une énorme tête dotée d’une grande mâchoire avec des dents très affûtées, longues de plusieurs centimètres», indiquent les scientifiques.

«Il y a des traces de ces poissons carnivores géants dans d’autres parties du monde, il existe même des squelettes complets, dont certains ont préservé le contenu de l’estomac», a souligné une des chercheuses, Julieta de Pasqua.

Jusqu’à récemment, des traces de Xiphactinus n’avaient été trouvées que dans l’hémisphère nord, mais il y a quelques années, un exemplaire a été découvert au Venezuela.

L’Argentine compte de très nombreux fossiles issus de trois périodes, le triasique, le jurassique et le crétacé de l’ère mésozoïque. Ils appartiennent à des animaux différents de ceux rencontrés dans l’hémisphère nord.

Les gisements de fossiles de dinosaures les plus importants se trouvent en Patagonie, dans les régions de La Rioja et San Juan et dans la province de Salta.