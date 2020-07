Bob Rae nommé ambassadeur du Canada aux Nations Unies

Bob Rae a été nommé ambassadeur du Canada aux Nations Unies à New York par le premier ministre fédéral Justin Trudeau, lundi.

L’ancien premier ministre de l’Ontario et ministre fédéral remplacera Marc-André Blanchard comme représentant permanent du Canada à l’ONU. Ce dernier avait avisé le gouvernement plus tôt cette année qu’il souhaitait quitter son poste.

«Bob Rae a consacré sa vie au service des Canadiens et de notre pays. Son expérience et son approche réfléchie nous seront très utiles dans ce nouveau rôle d'ambassadeur auprès des Nations Unies. Ensemble, nous renforcerons nos relations internationales et continuerons de nous engager pleinement sur la scène mondiale pour aider à bâtir un avenir meilleur pour tous», a affirmé Justin Trudeau par communiqué.

Il a souligné que l’ancien chef du NPD en Ontario et ancien député libéral fédéral a été l’envoyé spécial du Canada pour les enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés. Il a aussi été l’envoyé spécial du Canada auprès du Myanmar. Dans le cadre de ces fonctions, il avait travaillé avec les Nations Unies et la communauté internationale. M. Rae est diplômé en droit.

Cette nomination survient après l’échec du Canada à obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU au mois de juin. L’Irlande et la Norvège l’avaient devancé lors du scrutin auquel participaient les autres États membres.