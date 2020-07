Des inspecteurs surveilleront le port du masque

Les chauffeurs d’autobus n’auront pas à jouer à la police puisqu’un total de 17 inspecteurs auront pour tâche de faire respecter le port du masque obligatoire dans le transport en commun, à Lévis, à compter du 13 juillet prochain.

La Ville de Lévis entend faire respecter à la lettre les consignes de la santé publique. Dix véhicules de service seront utilisés pour surveiller la clientèle.

« Le plan de match de la STL, de la mi-juillet jusqu’au début septembre, c’est qu’il y aura des inspecteurs aux stations les plus achalandées pour s’assurer que tous les usagers ont un masque. À défaut, les consignes vont être rappelées, et si l’usager refuse, il n’y a pas d’embarquement possible », a expliqué le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Devant une situation problématique, un superviseur pourra se rendre sur les lieux, et en dernier recours les policiers interviendront.

Le 30 juin dernier, le premier ministre François Legault a annoncé que tous les usagers des transports en commun du Québec devront porter un couvre-visage à compter du 13 juillet.

La mesure est assortie d’une période de grâce de 14 jours pendant laquelle les usagers sans masque pourront malgré tout accéder aux transports en commun. L’obligation entrera donc en vigueur le 27 juillet. Aucune amende n’est prévue pour le moment.