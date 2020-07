Des préposés en CHSLD refusent de superviser des stagiaires

Des centaines de préposés aux bénéficiaires en CHSLD se préparent à refuser de superviser des stagiaires en formation accélérée, mécontents de la prime de 5 $ par jour offerte par Québec.

« Un mouvement en bloc, en ce moment, c’est ce qui circule sur les réseaux sociaux. C’est ce qui semble se préparer. Lorsqu’on se promène dans les corridors, c’est ce qu’on entend », affirme Valérie Lapensée, du syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux-CSN, où la grogne est particulièrement palpable.

Demain, environ 500 étudiants commenceront le volet pratique de leur formation accélérée au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région.

Des commentaires de certains préposés publiés sur Facebook à l’approche de leur arrivée sont éloquents.

« Je crie haut et fort que je dis NON pour former les nouveaux préposés », écrit l’une.

« C’est aux profs à faire cette job-là ! » s’insurge une autre.

Mme Lapensée tempère un peu ces propos. « Sur les planchers, ce n’est pas : “on ne les veut pas”. C’est : “on ne les veut pas si on n’a pas le temps pour leur montrer comme il faut et si on n’est pas payés en conséquence” », explique-t-elle.

Plus de Responsabilités

Pour recevoir la prime de 5 $ par quart de travail, les mentors doivent trouver le temps de former les recrues tout en effectuant leurs tâches habituelles.

« L’ayant fait moi-même plusieurs fois, c’est une surcharge de travail. Il faut avoir les yeux ouverts en permanence », témoigne Jean Bottari, qui a été préposé pendant 31 ans.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) voudrait que les préposés jumelés à des stagiaires soient libérés de certaines de leurs responsabilités, pour une question de sécurité.

« Que ça soit pendant la douche, la mise à la toilette, la marche, le lever ou les plans de soins », le risque de blessure des patients comme des préposés est bien réel, rappelle Mme Lapensée.

Photo Héloïse Archambault

Surtout que les apprentis n’ont eu que trois semaines de cours théoriques, comparativement aux plus de 800 heures de formation d’un programme d’études professionnelles, rajoute le président de la FSSS-CSN, Jeff Begley.

Inquiétudes

Des étudiants, eux, s’inquiètent d’être perçus comme des boulets alors qu’ils espèrent prêter main-forte.

« On est plus formés que l’armée quand elle est arrivée en CHSLD », soutient Sophie Royer, 46 ans, qui suit le programme de formation accéléré pour préposés aux bénéficiaires à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue.

Celle qui attendait le début de son stage avec impatience est refroidie par les commentaires de certains préposés hostiles sur les réseaux sociaux.

« On a presque peur de se faire lancer des tomates », dit Mme Royer, qui touchera un salaire annuel de près de 50 000 $ au terme de sa formation.