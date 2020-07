Des spectacles au Grand Théâtre: des artistes québécois monteront sur la scène de l’espace de diffusion Le Studio

Le Grand Théâtre de Québec relance ses activités. Il présentera, à partir du 9 juillet, des spectacles dans son espace de diffusion Le Studio. Émilie Clepper, Des Sourcils, Juste Robert, le.Panda et le François Rioux Quartet s’y produiront au cours des prochaines semaines dans ce lieu inauguré en octobre dernier.

Cette série de spectacles intimes, intitulée Scène d’ici, mettra en vedette des artistes québécois et plus particulièrement de la région, qui se produiront devant une quarantaine de spectateurs.

«Le Studio du Grand Théâtre permet de créer une belle ambiance, pour l’artiste et le public, tout en respectant les consignes de la santé publique. Ça se fait en toute simplicité, mais ça nous permet d’offrir une programmation diversifiée et de proposer de belles découvertes. Nous sommes heureux d’entendre la musique raisonner à nouveau au Grand Théâtre et nous espérons redonner le goût aux gens de Québec de fréquenter les salles de spectacle», a indiqué, dans un communiqué de presse, Gaétan Morency, président et directeur général du Grand Théâtre.

Émilie Clepper lancera cette série le jeudi 9 juillet à 20h. La chanteuse-guitariste de Québec aux origines texanes présentera son folk en compagnie du guitariste Sébastien Landry. Elle pigera certainement dans son album en français La grande migration réalisé par Benoit «Tire le Coyote» Pinette.

L’ensemble Des Sourcils présentera, le jeudi 23 juillet, ses compositions de jazz et de swing manouche que l’on retrouve sur leur album Baignades et de nouvelles compositions qui seront sur leur prochain opus. La formation sera accompagnée par le violoniste Sylvain Neault.

Jazz instrumental

Juste Robert montera sur scène le jeudi 13 août. Il attaquera les pièces de son album Mon mammifère préféré en compagnie du guitariste Martien Bélanger. Jean-Robert Drouillard, alias Juste Robert, a remporté le prix de la chanson SOCAN, lors du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2017.

Le chanteur et multi-instrumentiste Philippe Gagné, alias le.Panda, débarquera au Grand Théâtre le jeudi 20 août, accompagné de quatre musiciens, pour interpréter ses chansons aux accents soul, reggae, R&B et hip-hop. L’artiste qui a remporté le concours du Festival international de la chanson de Granby dévoilera son premier album, qui est sur le point d’être terminé, à l’automne.

Le jeudi 27 août, le François Rioux Quartet présentera du jazz instrumental. Cette formation est dirigée par un des deux guitaristes du groupe The Lost Fingers. Il vient de terminer l’enregistrement d’un album solo qui paraîtra bientôt.

«C’est essentiel d’offrir une programmation très diversifiée au public et c’est une belle occasion de montrer, encore une fois, à quel point il y a du talent ici, dans toutes les disciplines des arts de la scène. J’espère sincèrement que les gens de Québec viendront voir et entendre leurs artistes», a indiqué Michel Côté, directeur de la programmation.

Les billets pour ces spectacles sont en vente sur le grandtheatre.qc.ca au prix de 19$.