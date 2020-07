Du petit au grand écran québécois, l’invisible diversité

Le petit et le grand écran nourrissent la mémoire collective. Celle-ci est notamment le réceptacle des récits, des images, des narrations qui façonnent la psyché collective. Elle est la clé de voûte des modèles de référence et d’identification. Elle génère du lien culturel et social. Elle nourrit le sentiment d’appartenance, d’acceptation, et participe à la cohésion sociale.

Les images reflétées par les miroirs déformants que sont les différents galas honorant le milieu culturel sont le reflet d’une société en contradiction avec son ambition : se conjuguer inclusivement à la première personne du pluriel : NOUS.

Ces moments télévisuels de reconnaissance et de récompense du génie artistique et culturel québécois sont des révélateurs tangibles de l’état de notre société en termes d’intégration.

Dans l’ombre

La réponse à la question récurrente à savoir où est la diversité québécoise dans la sélection des lauréats est : dans l’ombre... Ce n’est ni l’erreur du public ni celle du diffuseur du gala. C’est a priori l’erreur des auteurs, celle des bailleurs de fonds publics et celle des producteurs de contenus.

Quand on ne se préoccupe de l’enjeu de l’intégration de la diversité qu’au moment où l’œuvre de l’esprit est dans la machine du diffuseur, il est trop tard.

Pourcentages, proratas ou quotas, là n’est pas la question. Il n’est pas non plus question d’imposer la diversité.

Mais l’absence chronique de cette diversité sur nos écrans nous pousse cependant à nous poser de sérieuses questions ; à savoir, par exemple, pourquoi on ne voit pas de talents autres que caucasiens.

Comment peut-on s’intégrer dans une société qui exclut des pans entiers de la composante de son imaginaire collectif ? La question s’inscrit dans notre vivre-ensemble dans un espace commun ; le Québec, en l’occurrence.

Que l’on ne me dise pas que nos minorités de la sphère artistique, médiatique et culturelle au Québec n’ont pas de talent. C’est faux.

Qu’elles ne font pas d’efforts pour exister dans la sphère artistique, médiatique et culturelle. C’est faux.

De la marginalisation au repli identitaire et au multiculturalisme

Au Québec, la tendance est à l’interculturalisme, à la concordance ou à la convergence culturelle. Or à force de marginaliser constamment sa diversité, on contribue plutôt au repli de celle-ci sur elle-même. On encourage la vitalité du processus de fragmentation culturelle, voire celle du multiculturalisme au Québec ! Si c’est cela l’objectif, il faut l’assumer sans ambages.

La sociologie, la psychanalyse et les neurosciences parlent de l’influence de la mémoire collective sur nos comportements et nos interactions.

Marginalisation et caricature des minorités sont choses récurrentes. Je ne m’amuserais pas ici à les qualifier. Question de poids, de mesure et de nuances, cela nécessiterait une thèse de doctorat ; pas un slogan.

Faire de la place en amont à la diversité dans la production des œuvres de l’esprit pour le petit ou le grand écran, c’est contribuer à l’architecture identitaire d’une nation. Ce n’est pas une question de charité.