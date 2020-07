Éric Chouinard aidera le Blizzard

Le Blizzard du Séminaire Saint-François a ajouté une corde à son arc, hier, en confirmant la nomination d’Éric Chouinard à titre de conseiller spécial de son équipe de la Ligue de hockey midget AAA.

Chouinard viendra épauler le personnel d’entraineur, mené par l’entraineur-chef Frédéric Parent, quand le besoin se fera sentir.

«Pour moi, c’est un peu une continuité puisque ça fait quelques années que je suis impliqué dans le programme et j’ai moi-même gradué du SSF. C’est un peu comme chez nous. C’est donc un plaisir pour moi de m’impliquer dans un rôle que je pourrai occuper, à mon rythme. Mon horaire dictera le temps que je peux mettre dans mon implication avec le Blizzard et c’est parfait comme ça.»

C’est que Chouinard est aussi le préfet de discipline de la LHJMQ. Et ça ne changera pas.

«C’est important pour moi de clarifier que mon emploi de tous les jours, c’est d’être le préfet de discipline de la LHJMQ. C’est mon travail et ça me passionne énormément. J’aime beaucoup mon rôle et ça me permet de développer des relatons avec les directeurs généraux ainsi que d’apprendre un aspect différent de l’époque où j’étais un joueur. J’ai bien averti [le commissaire de la LHJMQ] M. Courteau et il n’avait rien contre le fait que je m’implique avec le programme du Blizzard.»

Vers un poste d'entraineur?

Même s’il s’impliquera davantage dans les opérations hockey avec le Blizzard, il ne faut pas déduire que l’ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal en 1998 se prépare à une carrière d’entraineur, tempère-t-il.

«Je suis très heureux avec ce que je fais présentement et de m’impliquer avec le Séminaire Saint-François me permet simplement d’apporter un équilibre à ce que je fais dans la vie de tous les jours. Quand j’aurai du temps, je vais aller voir des matchs midget AAA et je vais pouvoir donner mon opinion aux entraineurs. Parfois, pour eux, d’avoir une autre paire d’yeux dans les estrades, ça peut faire du bien. Je vais aussi pouvoir aller sur la glace de temps à autres. C’est le rôle que je veux avoir parce que je n’ai pas d’intérêt pour un poste d’entraineur en ce moment.»