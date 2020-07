Je reste chez nous

Coup de cœur

Livre

En route vers nowhere

La journaliste Sophie Laurin vous replongera dans vos souvenirs d’enfance avec ce roman. On y suit Sara et Sébastien qui se sont rencontrés à la cantine d’un camping alors qu’ils avaient 10 ans. Ils ont repris contact au secondaire à coup de conversations sur MSN et de partys de sous-sol. Onze ans après leur rencontre, les jeunes adultes en quête d’aventures se lancent dans un road trip sans destination précise.

Sorti le 24 juin

Je reste

Album

Mermaid Man – wht rice

L’artiste multidisciplinaire wht rice a fait paraître un opus de sept chansons. Le Montréalais rappe aux côtés du beatmaker Badmninto. wht rice a toujours eu un fort intérêt pour la culture pop américaine et ça transparaît dans cet album.

Sorti le 26 juin

Web

NOMAD Slow TV

Besoin de relaxer un peu? NOMAD vous offre un moment de détente avec de la «slow tv». La chaîne diffuse autant des images de la nature que des images de paysages plus industriels ou des moments de vie tranquilles. C’est un bel outil pour faire un peu de méditation.

Disponible au nomadslow.tv

Théâtre

Tu te souviendras de moi

Radio-Canada ajoutera plusieurs pièces de théâtre en version balado à sa série Au balcon d’ICI Première. La pièce Tu te souviendras de moi, écrite par François Archambault et mise en scène par Fernand Rainville, est d’ailleurs disponible. Guy Nadon incarne Édouard, un professeur d’histoire retraité. Sa mémoire commence à lui jouer des tours. Sa fille et sa famille devront le garder à l’œil.

Disponible sur OHdio depuis le 25 juin