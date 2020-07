Kaepernick s’entend avec Disney

L’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick s’est entendu avec Walt Disney pour la production d’une série documentaire qui sera produite par le réseau ESPN.

«Le partenariat se concentrera sur la narration d’histoires scénarisées et non scénarisées qui explorent la race, l’injustice sociale et la quête de l’équité», a écrit la compagnie américaine dans un communiqué de presse, ajoutant que cela donnerait une plateforme pour des créateurs issus des minorités.

«Je suis excité de ce partenariat historique avec Disney sur l’ensemble de ses plateformes pour mettre de l’avant des directeurs, créateurs, raconteurs et producteurs noirs, a quant à lui dit Kaepernick. Cela inspirera également les jeunes avec des perspectives convaincantes et authentiques. J’ai hâte de partager les séries documentaires sur mon histoire de vie, en plus de nombreux autres projets d’impact au plan culturel que nous développons.»

Il s’agit d’un deuxième pacte dans le même style pour Kaepernick. À la fin du mois de juin, Netflix a annoncé qu’il allait produire une série de six épisodes sur sa vie.

L’athlète a marqué les esprits en 2016 lorsqu’il est resté assis, puis s’est agenouillé lors de l’interprétation de l’hymne national des États-Unis avant les matchs de la NFL pour protester contre la violence policière envers les Noirs.