Le masque délaissé à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Somme toute, peu de Trifluviens ont tendance à porter un couvre-visage en fréquentant les commerces de leur ville, a pu constater TVA Nouvelles lundi alors que Montréal annonçait qu'elle rendra le port du masque obligatoire à la fin du mois.

Un sondage maison fait sur l'heure du midi devant une quincaillerie Canac de Trois-Rivières révèle que seulement 28 personnes sur 130, soit 21 % des gens, portent le masque quand ils vont dans les commerces.

Une donnée confirmée par le directeur du magasin. «Ça ressemble à ça, a confié Daniel Vézina. C'est beaucoup moins que la moitié."

Le même test effectué dans un commerce à grande surface du carrefour Trois-Rivières-Ouest, en après-midi cette fois, a permis de constater que 28 % des gens portaient le masque. Pourtant, la majorité des citoyens consultés seraient d'accord pour que Québec le rende obligatoire.

Mais qu'il soit obligatoire ou pas, l'important selon la directrice du musée POP de Trois-Rivières, Valérie Therrien, serait d'avoir une directive claire. «C'est clair: on doit respecter une unité familiale. C'est clair, on le respecte. Quand il y aura une règle claire, oui on peut, non on ne peut pas, ça deviendra beaucoup plus simple», croit-elle.