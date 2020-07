Le masque sera obligatoire dans les lieux publics fermés à Montréal

«Le conseil municipal sera convoqué afin que le règlement soit appliqué d’ici la fin du mois. Notre volonté est que le port du couvre-visage soit obligatoire dans les lieux publics fermés à compter du 27 juillet, à l’instar de l’obligation dans les transports en commun», a mentionné la mairesse de Montréal Valérie Plante dans un texte publié sur Facebook lundi en fin d'après-midi.

Cette annonce survient une semaine après que le gouvernement Legault ait déclaré que le port du masque serait obligatoire dans les transports en commun à partir du 13 juillet (mais toléré jusqu'au 27 juillet).

«Au cours des derniers jours, nous avons été témoins de l’émergence de certains foyers d'éclosion en banlieue de la métropole, qui pourrait venir miner les efforts que nous faisons depuis le début de cette pandémie», explique la mairesse, toujours dans la publication.

Des histoires de bars où la distanciation sociale n'était pas respectée ont fait les manchettes en fin de semaine. Une éclosion de COVID-19 serait possiblement survenue au Mile Public House du DIX30, où un groupe d'une vingtaine de jeunes qui ont fréquenté l'établissement le 30 juin ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19 par la suite.

Plus tôt lundi, le nouveau ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de santé publique Horacio Arruda avaient d'ailleurs mis en garde les propriétaires de bars qu'ils devaient faire respecter les règles, sans quoi ils s'exposaient à des sanctions, et possiblement à un reconfinement.

La mairesse n'a pas précisé les modalités d'application de cette règlementation, annoncée sur les réseaux sociaux et non en point de presse.

«Nous laisserons bien sûr une période d’adaptation et de grâce afin que tout le monde soit prêt. Bien qu’à terme, nous n’hésiterons pas à sévir à l’endroit des contrevenants afin de faire respecter l’application du règlement, il s’agit à nos yeux d’une façon d’aider les commerçants à faire respecter plus facilement les règles auprès de leurs clients et de cibler une minorité d’établissements délinquants. C’est un pan complet de notre économie, ainsi que la santé et le salaire de milliers de travailleurs, qui est en jeu», a-t-elle écrit.

Au Québec, seule la municipalité de Côte-Saint-Luc, située sur l'île de Montréal, a adopté un règlement pour forcer le port du masque sur son territoire. Celui-ci est entré en vigueur le 1er juillet.