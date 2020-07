Le prix du plaisir

Avec le déconfinement, les habitués des bars, des pubs, voire des saunas ont cru qu’enfin ils auraient du « fun ».

En général, ces gens sont jeunes, excités et parfois même écervelés. Freud aurait dit que pour ces fêtards le principe du plaisir est primordial.

Or le déconfinement, tel que revu et corrigé par le bouillant Dr Arruda, ne peut pas satisfaire le besoin de plaisir. Car il existe une discordance marquée entre ce dernier mot et le mot « pandémie ».

Faire des courses est devenu une activité irritante, stressante et désagréable. Dans les grandes surfaces, après avoir fait la queue, on se retrouve dans une course contre la montre pour sortir de ces lieux désormais envahis par des angoissés et des clients qui manœuvrent leur chariot comme s’il s’agissait d’une épreuve de Formule 1.

Frustration

D’autres, agressifs, interpellent les délinquants non respectueux des flèches qui indiquent désormais le sens à suivre dans les allées. On sort frustré de l’« expérience », et surtout conscient du fait que ces gestes de la vie quotidienne d’antan se sont volatilisés.

Hier, dans Le Journal, des propriétaires de bar témoignaient de l’incapacité à imposer la distanciation à leurs jeunes clients en manque de contact humain qui, sous l’influence de l’alcool et de la drogue, perdent la mémoire de la COVID-19 omniprésente. D’ailleurs, le nombre de cas d’infection est en augmentation inquiétante chez les jeunes hipsters.

La pandémie nous use, nous déprime, nous déstabilise et, ultimement, nous tue. Physiquement et psychologiquement.

Méfions-nous des gens qui persistent à éclater de rire, comme la mairesse de Montréal, qui surfe sur la pandémie pour poursuivre son œuvre grandiose de déstructuration de la métropole, le cœur économique du Québec. Les non-rieurs sont actuellement ceux qu’on doit prendre au sérieux pour retrouver un jour (lointain ?) la vie, donc le plaisir.