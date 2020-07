Les champs de fraises de la Mauricie pris d'assaut

Les consommateurs se sont littéralement rués sur les champs de fraises de la Mauricie au cours des derniers jours.

Avec la pandémie, le manque de main-d'œuvre et la chaleur, rien n'était certain pour les producteurs de fraises du Québec.

«On ne s'attendait vraiment pas à ça, autant en kiosque qu'en autocueillette, ç'a été vraiment populaire cette année. Avec les framboises et le maïs sucré qui s'en viennent, on a hâte de voir parce que, pour l'instant, ça continue», a expliqué le président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, David Lemire.

Pour certains maraîchers de la région, l'autocueillette a, en quelque sorte, pallié au manque de main-d'œuvre étrangère en raison de la pandémie.

«Cette année, la saison d'autocueillette a été plus courte; nous, ici, c'est déjà terminé, alors je conseille aux gens d'appeler avant de se rendre à une ferme», a précisé M. Lemire qui est aussi propriétaire de la Ferme horticole Gagnon à Trois-Rivières.

Sur 13 sites d'autocueillette contactés par TVA Nouvelles lundi, seulement cinq étaient ouverts. Quelques-uns ont pris une pause après s'être fait dévaliser ce week-end.

«On n'a pas le choix de prendre des pauses le temps que les fraises mûrissent. Ce mati,n on s'est fait vidé un champ complet», a expliqué la copropriétaire de la Ferme Tournesol à Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mylène Gauthier.

La COVID-19 n'inquiète pas les cueilleurs

La présence des autocueilleurs dans les champs n'était pas assurée cette année, mais à quelques jours de la fermeture de l'autocueillette, les clients sont présents en très grand nombre. Cependant, quelques règles leur sont imposées.

«Techniquement, les gens ne doivent pas en manger, mais, cette règle est très difficile à faire respecter, surtout auprès des enfants», a avoué Mme Gauthier.

La distanciation sociale dans les champs est aussi demandée entre les familles de même que le lavage de mains.