Les «débats identitaires» profitent à la CAQ...

«Je n’aurais jamais pensé que je verrais ce jour où la politique québécoise serait moins compétitive que la politique albertaine...»

– Philippe J. Fournier, analyste et fondateur de qc125.

Mais voilà bien où nous en sommes. Tout près de la mi-mandat, François Legault règne en roi et maître sur la politique québécoise. Les dernières projections le placent dans le territoire des 100 sièges sur 125. Fournier rappelle qu’une telle emprise sur l’électorat est très rare, la dernière fois lorsque Robert Bourassa a fait un retour en politique dans les années 80.

Étrangement, plusieurs ont remarqué que François Legault a beaucoup emprunté à certaines postures politiques de Bourassa; ce «nationalisme» québécois bien ancré dans l’adhésion au fédéralisme canadien.

Toujours est-il que plus que jamais, la carte politique du Québec montre un clivage très clair. La CAQ solide partout au Québec, sauf à Montréal et dans le comté de Pontiac, en Outaouais.

Exit les comtés «rouges» de jadis en dehors de Montréal. Exit aussi les anciennes circonscriptions péquistes, traditionnellement «bleues». François Legault aura réussi à rallier assez des anciens de ces deux formations politiques à sa cause.

À cet effet, dans Papineau, une circonscription que je connais fort bien et que j’habite, l’ancien fief libéral de Norm MacMillan, il est intéressant de remarquer que la CAQ a réussi à fédérer tant des anciens libéraux que des péquistes. Un ancien maire de village de mon comté aimait rappeler que son «poll» avait toujours été bleu. Comme bien d’autres, il a viré au bleu pâle la dernière fois.

Et cette tendance ne risque pas de changer à court terme.

La politique «identitaire»

D’abord, il est indéniable que la CAQ profite de la polarisation «identitaire» des débats au Québec.

Par identitaire, ici, j’implique ici le militantisme des identitaires dits «de gauche» qui ont vu dans l’assassinat de George Floyd aux États-Unis un moyen de réactiver le débat sur le «systémique» dans le racisme et par la bande y attacher leur aversion de la loi 21 par exemple.

Des excuses, c’était trop demander?



Au Canada, il faut croire qu’il y a des gens qu’on peut insulter, accuser et calomnier sans que cela ne porte à conséquence.#polcan #polqc #NPD #BlocQc



https://t.co/FZJ1O9gRFh https://t.co/FZJ1O9gRFh — XavierBarsalouDuval (@XBarsalouDuval) June 30, 2020

Ainsi, quand un chef de parti politique fédéral, en plein parlement, traite un député québécois de «raciste», et que tout ceci percole jusqu’à s’ajouter au procès que certains, souvent à gauche, font à la nation québécoise, la polarisation identitaire des débats s’accroit encore un peu plus.

C’est d’ailleurs une idée saugrenue de ces militants et autres supporteurs identitaires de «gauche» que de penser qu’à force de lancer les assignations de «racisme» à hue et à dia, cela puisse se traduire par autre chose que plus de polarisation...

Idem à propos de la loi 21. L’adhésion à une vision de la laïcité qui s’inscrit dans le réel par l’interdiction des signes religieux pour certains postes institutionnels dépasse largement les inclinaisons politiques convenues. Ainsi, lorsque les identitaires de gauche associent la loi 21 au racisme (systémique ou pas), le spectre de ceux qui rebutent dépasse lui aussi celui des seuls identitaires dits «de droite».

Dans cet environnement politique, tant qu’il perdurera du moins, François Legault ne peut que conforter sa position au sommet de la politique québécoise. Suffit de regarder un peu la carte politique actuelle pour constater que la fracture politique au Québec, présentement, s’explique entre autres par la polarisation «identitaire».

Le Parti libéral confiné à son électorat captif anglophone et allophone de l’ile de Montréal et du Pontiac (ce qui fait dire à plusieurs analystes que le PLQ se mute en un genre de Parti Égalité 2.0); et Québec solidaire qui est éjecté du Reste du Québec et rétrocédé à son état de parti marginal dont l’électorat se situe à un jet de pierre de l’UQAM ou de Concordia.

Selon les dernières projections de qc125, il n’y a plus que Mercier à Montréal qui affiche le statut de «comté solide» pour QS. Même Taschereau, le bastion de Catherine Dorion, tend désormais vers la CAQ.

Dans cet environnement politique, où la question nationale est pratiquement évincée des débats et où l’axe se tranche entre «nationalistes» et «anti-nationalistes», le créneau à occuper pour le Parti québécois est trop ténu. Ce parti n’arrive que trop peu à se démarquer et à moins d’un revirement spectaculaire et inattendu, c’est l’extinction qui plane pour l’ancienne formation de René Lévesque.

«Tout sauf»...

L’avantage de François Legault demeure qu’il a su occuper un vide politique et la volonté ferme de la majorité des Québécois de se débarrasser de la gouvernance libérale.

Loin de se résorber, l’allergie anti-PLQ de l’électorat semble s’être cristallisée. Combien de sympathisants autrefois péquistes ou de «nationalistes mous» (qu’elle me fait rigoler cette expression) avouent maintenant préférer la CAQ à toute perspective du retour du PLQ?

Oubliez les tares de la loi 40 ou les cafouillages du PEQ ou du projet de loi 61... rien ne colle à la CAQ, même pas le fiasco des CHSLD en temps de pandémie. On donne encore et toujours la chance au coureur.

Et tant que la politique québécoise sera influencée par les débats identitaires et cette volonté ferme de ne pas retourner aux années libérales, François Legault ne risque pas d’être inquiété.