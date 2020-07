Ouvrir un restaurant en temps de pandémie

Les propriétaires des restaurants Sapristi et Les Trois Garçons inaugurent un nouveau bistro ayant nécessité un investissement de 1,2 million de dollars, malgré la pandémie. Le Alphonse — Cuisine & Cocktail, à deux pas de l’hôtel de ville, redonne vie au bâtiment autrefois habité par Desjardins.

Situé à l’angle des rues Sainte-Anne et des Jardins, Alphonse offre une nouvelle expérience culinaire dans le bâtiment historique où logeait la caisse Desjardins depuis 1948. En plus d’accueillir 62 convives entre ses murs, Alphonse abrite une terrasse extérieure de 30 places ainsi qu’une charmante cour intérieure d’une douzaine de places.

Le projet a nécessité des investissements de plus de 1,2 million $. Selon la description fournie, on retrouve plusieurs meubles antiques restaurés et des objets provenant du patrimoine de la caisse. Ainsi, les portes d’entrée sont recyclées dans les salles de bains situées dans l’ancienne voûte, le coffre-fort fait office de table d'entrée et les casiers de sûreté décorent la place.

Les grandes fenêtres illuminent l’espace couvert d’un plancher de céramique noir et blanc. Derrière le bar s’élève un mur cuivré et scintillant nappé de pièces de une cent.

La volonté de concevoir un établissement qu’ils aimeraient eux-mêmes fréquenter, voilà ce qui a animé les jeunes restaurateurs Jean-Philippe Letellier et Julien Hamel.

«Le magnifique local laissé vacant par Desjardins a été la bougie d’allumage pour la création d’Alphonse. Comme nos autres établissements, le nouveau bistro a été pensé pour plaire avant tout aux Québécois. Ici, on se sent bien et on a envie de partager un bon repas ou de découvrir un nouveau cocktail», affirme Jean-Philippe Letellier, copropriétaire d’Alphonse.

Pâtes, poissons, salades, viandes, plats végétariens et végétaliens; tout le monde trouve son compte au Alphonse! Côté cocktails, une grande sélection de rhums et de spiritueux d’ici sont à l’honneur. L’ouverture au public est prévue le mardi 7 juillet.