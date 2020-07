Réalisation de «Défense d’entrer»: Jason Roy-Léveillée dans les ligues majeures

MONTRÉAL | Jason Roy-Léveillée n’a pas hésité longtemps lorsqu’on lui a proposé de réaliser la série jeunesse Défense d’entrer. Un coup de fil à ses amis Guillaume Lemay-Thivierge et Mariloup Wolfe, aussi habitués de passer du devant au derrière de la caméra, a suffi à le convaincre de faire le saut dans les ligues majeures.

«C’était une offre sur un plateau d’argent, quand on m’a offert de penser à ça», dépeint dans un grand sourire Jason Roy-Léveillée, en entrevue.

Le comédien et musicien avait souvent tâté l’expérience de la réalisation pour des vidéoclips (Lenni-Kim, Gardy Fury, Amélie Veille), des courts métrages et des publicités, mais il rêvait de se frotter à la fiction.

Son ambition se matérialisera de septembre à novembre prochain – si la COVID-19 le permet –, lorsqu’il donnera les premiers tours de manivelle au tournage de Défense d’entrer, projet destiné aux préadolescents de 8 à 12 ans, inspiré de la série de livres du même titre.

Si rien ne change, Défense d’entrer doit être relayée à ICI Radio-Canada Télé et sur ICI Tou.tv Extra en mai 2021.

Univers coloré

Roy-Léveillée connaît Caroline Héroux (À vos marques, party!, Sur le rythme) depuis ses premiers balbutiements comme acteur, dans Lance et compte, il y a 20 ans.

Photo COURTOISIE, ICI RADIO-CANADA

La productrice est également l’auteure, avec son fils Charles-Olivier Larouche, de la série de romans jeunesse Défense d’entrer!, publiée aux Éditions de la Bagnole. Les 13 tomes, parus depuis 2014, se sont écoulés à plus de 300 000 exemplaires, et ont également trouvé leur lectorat au Canada et en Europe. Fait non négligeable, entre 70% et 80% des adeptes de la franchise Défense d’entrer sont des garçons.

L’histoire est celle d’un garçon de 11 ans, Charles, surnommé Lolo, qui exprime dans un carnet ses frustrations à propos de sa mère, son père, sa grande sœur de 15 ans et ses petits frères jumeaux de sept ans. Le gamin passe beaucoup de temps en punition dans sa chambre, où il crie régulièrement à l’injustice devant les petites tragédies, propres à son âge, qu’il rencontre au quotidien.

«On va vivre toutes les péripéties à travers les yeux du petit garçon, dans un univers un peu au-delà de la réalité, résume Jason. Parce que, quand on a 11 ans, tout est plus grand que nature! On veut recréer un côté "cartoon", où tout prend des allures de fin du monde, quand la belle fille du pupitre d’â côté nous regarde dans la classe... Je veux apporter un langage esthétique très coloré, un chaos organisé, avec une narration de Charles en voix hors champ.»

Jason Roy-Léveillée devra même diriger, sur son plateau, Frileux, le gros berger anglais de la famille de Charles.

«Je l’ai rencontré par vidéoconférence. C’est le chien de Caroline Héroux et (du producteur) Christian Larouche. J’ai bien hâte qu’ils commencent à le dompter!», s’esclaffe Jason Roy-Léveillée.

Perle rare

Caroline Héroux scénarise, avec Pierre Szalowski, les 26 premiers épisodes de 30 minutes, qui se concentreront sur le premier volet littéraire de Défense d’entrer et incluront quelques intrigues inédites.

La distribution de Défense d’entrer, tant du côté des enfants que des adultes, est actuellement en construction. Un casting sauvage est en cours pour dénicher le jeune acteur parfait pour incarner Charles. Des appels de recrutement ont notamment été lancés sur les réseaux sociaux.

«Ce sera tout un défi de tournage pour un jeune de 11 ans, parce que Charles est dans tous les épisodes et presque toutes les scènes, révèle Jason Roy-Léveillée. On cherche quelqu’un d’assez explosif, avec beaucoup de répartie et d’humour. Le personnage, même s’il est dans sa préadolescence et un peu dans la rébellion, possède de bonnes valeurs. Il va falloir trouver la perle rare!»