Super départ pour FAUV

Le Festival au Volant a connu un premier week-end très réussi, à l’aéroport Montréal-Trudeau, avec la présence de plus de 4000 spectateurs lors de ses trois premières journées. « C’est une belle réussite. La foule était en délire », a mentionné l’un des organisateurs, Jean-Sébastien Boudreault.

Les sceptiques ont été confondus. Faire de l’humour dans un stationnement d’un aéroport n’était pas une garantie de succès. Mais l’équipe derrière FAUV a visiblement livré la marchandise.

« Le public a été hyper réceptif, dit Jean-Sébastien Boudreault, vice-président aux affaires juridiques chez Sportera. Pour une première comme ça, on est super contents, surtout pour une gang comme nous. À la base, ce n’était pas notre métier de faire de l’humour. On fait plus dans le sportif. »

En tout, ce sont près de 1800 voitures qui se sont déplacées pour les cinq spectacles du week-end, dont quatre affichaient complet. « Si on calcule qu’il y avait en moyenne 2,5 personnes par voiture, on estime qu’il y avait donc plus de 4000 personnes », dit l’organisateur.

Les Grandes Crues, Mehdi Bousaidan, Jean-François Mercier, Arnaud Soly, Adib Alkhalidey et Christine Morency étaient parmi les humoristes invités. Plusieurs d’entre eux sont sortis emballés par l’événement.

« C’est certain que ça n’égalera jamais l’ambiance dans une salle, mais j’ai été agréablement surpris, a reconnu Étienne Dano, qui a participé à FAUV vendredi et dimanche. J’ai eu énormément de plaisir et l’organisation était excellente. »

« Ce n’était pas exactement comme un vrai show, mais il faut juste substituer les rires par des klaxons, a mentionné Arnaud Soly, qui y était dimanche. Ce n’est pas trop naturel comme processus, mais il y avait un sentiment de vrai show. »

Durant les performances, les spectateurs étaient invités à démontrer leur appréciation des blagues en klaxonnant ou en allumant leurs phares. « Les gens ont été très réceptifs aux humoristes », dit Jean-Sébastien Boudreault.

Ailleurs au Québec

L’équipe de FAUV espère que le public sera au rendez-vous pour son deuxième week-end qui se tiendra de vendredi à dimanche, encore à l’aéroport Montréal-Trudeau. Une autre édition aura lieu à Drummondville les 24 et 25 juillet.

L’organisation travaille également pour transporter son festival dans « au moins deux autres villes au Québec », dit Jean-Sébastien Boudreault. Des annonces pourraient être faites très bientôt, car le festival vise la dernière semaine de juillet et la première d’août pour ces deux autres éditions.

