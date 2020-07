Une vedette de Broadway succombe à la COVID-19 à 41 ans

Bien connu des planches de Broadway, le célèbre acteur canadien Nick Cordero est mort des suites de la COVID-19, a annoncé son épouse dimanche soir.

Dans un long message qui rend hommage à son mari sur Instagram, Amanda Kloots dit que «Dieu a un nouvel ange au ciel».

D’abord hospitalisé pour une pneumonie, l’acteur de 41 ans a ensuite été déclaré positif à la COVID-19, rapporte TMZ. Pendant son séjour de 95 jours à l’hôpital, l’homme aurait subi diverses complications dont un choc septique, une infection pulmonaire et l’amputation d’une jambe, selon la même source.

Plus récemment, l’acteur aurait eu recours à une procédure pour retirer un stimulateur cardiaque et au cours des derniers jours, son épouse avait même mentionné qu’une double transplantation pulmonaire était requise.

Avant de tomber gravement malade, Nick Cordero avait fait ses preuves à New York en jouant dans plusieurs succès comme Cheech en 2014 et dans la comédie musicale Bullets Over Broadway qui lui a d’ailleurs valu une nomination au Tony Award.

Outre sa femme, Nick Cordero laisse dans le deuil son fils d’un an, Elvis.