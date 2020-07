BÉDARD, Renette



À Terrebonne, le 20 mai 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Renette Bédard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Chrystine) et Nathalie (Sylvain), ses petits-enfants Catherine, Gabriel (Pauline) et Émile, ses frères et soeurs : Léonce, Roger, Denis, Daniel, Cécilia, Jacinthe et Yves, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 juillet 2020 de 14h à 20h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 19h au salon.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Lanaudière.