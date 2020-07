LECHASSEUR, Jean-Luc



À Sainte-Thérèse, le 16 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Luc Lechasseur, époux de Mme Jeannine Lebeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Michel, Denis (Manon), André (Michèle), Nathalie (Robert) et Stéphane, ses petits-enfants, Maxime, Shanie, Gabriel, Samuel, Simon et Ju-Lee, ses soeurs, feu Lucille (feu Georges), Thérèse (Chabanel), Madeleine (feu Alcide), feu Diane (feu Maurice), Chantal (Rémi), son frère, feu Benoit (Claudette), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille.SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934*Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains obligatoires à l'entrée, de plus le port du masque ou du couvre visage est fortement recommandé.