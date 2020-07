COMTOIS, Michel



Le 1er juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Comtois, époux de Mme Nicole Allard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pascal (Isabelle Déziel), Julie (Jessey Tousignant) et Mathieu, ses 10 petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 9 juillet 2020 de 9h30 à 13h30. Une cérémonie suivra dans l'intimité en l'église Saint-Matthieu.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.