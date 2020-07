CHIARELLI PIPERNO, Natalina



À Montréal, le 2 juillet 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Natalina Piperno Chiarelli, épouse du feu Giuseppe Chiarelli.Elle laisse dans le deuil ses enfants Maria (Kanti), Peter, Michel (Lina), ses petits-enfants Jonathan (Konstantina), Marissa (Carlo), Vipasa, Maxime, Joseph (décédé), ses soeurs Yolande (Luigi) et Carmen, sa belle-soeur Lina ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et amis.Nous tenons à remercier tous les parents et amis pour leur témoignage de sympathie reçus. Votre soutien en ce temps difficile nous a sincèrement touchés.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité jeudi, le 9 juillet 2020 à 13 heures. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via: