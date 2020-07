Ça se poursuit avec une quatrième canicule

Le mois de juillet est à peine entamé qu’on peut déjà parler d’une saison estivale 2020 hors-norme, puisqu’elle devrait ajouter à son palmarès sa quatrième canicule, à partir d’aujourd’hui.

« Habituellement, on en a deux ou trois par été. Ce n’est pas encore exceptionnel, mais on est déjà à 14 journées en haut de 30 °C, sans compter ce qui s’en vient, indique Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada. On a déjà un été très chaud. Reste à voir si ça va se maintenir. »

Plus de 40 °C ressentis

Dans la grande région de Montréal et à l’extrême sud de l’Outaouais, une nouvelle vague de chaleur devrait s’échelonner d’aujourd’hui à vendredi, avec au moins 30 °C chaque jour. De plus, le thermomètre ne descendra pas en deçà de 20 °C la nuit.

Il y a également un léger risque d’averses cette nuit. Ce sera « très humide », prévient M. Petit.

Le mercure pourrait atteindre des sommets de 33 à 35 °C jeudi et vendredi, pendant que le facteur humidex dépasserait les 40 °C.

« Quand il fait beau et chaud, les gens veulent être dans l’eau, affirme Raynald Hawkins, de la Société de sauvetage. Et la majorité des décès liés à l’eau sont évitables. »

« Je comprends que c’est contraignant, mais si on veut se rafraîchir, il faut aller dans un plan encadré », insiste-t-il.