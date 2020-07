COVID-19: zéro nouveau cas à Pékin, une première depuis juin

Pékin a annoncé mardi zéro nouveau malade de la COVID-19 sur les 24 dernières heures dans la capitale chinoise, une première depuis un rebond épidémique le mois dernier, qui a avivé les craintes d’une deuxième vague.

Un total de 335 personnes ont contracté la maladie depuis la découverte d’un foyer de contamination début juin dans un marché de gros du sud de la ville.

La commission municipale de la santé a indiqué mardi avoir uniquement recensé un nouveau porteur asymptomatique du coronavirus.

Les autorités tentent toujours de déterminer les causes du rebond épidémique. Un responsable du marché incriminé, celui de Xinfadi, avait indiqué que le virus avait été détecté sur des planches servant à découper le saumon importé.

L’annonce avait déclenché une campagne de contrôle de la chaîne d’approvisionnement en aliments de la capitale et jeté un temps la suspicion sur le poisson et les produits de la mer.

Depuis le 11 juin, la mairie a fait dépister plus de 11 millions de personnes, soit environ la moitié de la population de Pékin, ont indiqué lundi des responsables municipaux lors d’une conférence de presse.

Des centaines de milliers de personnes en moyenne se pressaient chaque jour dans des stades ou des parcs pour se faire dépister.

Pour empêcher la diffusion du virus, les autorités avaient confiné plusieurs dizaines de zones résidentielles.

Ces restrictions sont progressivement levées. Et les Pékinois qui habitent dans des zones à «faible risque» peuvent désormais sortir des frontières municipales librement.

Mais les autorités ont mis en garde contre tout relâchement.

«Zéro nouveau cas ne veut pas dire zéro risque», a souligné mardi devant la presse Pang Xinghuo, vice-directrice du Centre municipal de contrôle des maladies.

Les autorités «n’excluent pas la possibilité de nouveaux cas transmis localement durant la prochaine semaine», a poursuivi Mme Pang. Elle a souligné que 31 personnes asymptomatiques restaient en quarantaine.

La Chine, où le nouveau coronavirus a été repéré fin 2019, a largement endigué l’épidémie et n’a plus enregistré de morts depuis un mois et demi.