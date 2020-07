Découvrir la Gaspésie en quad

Plusieurs d’entre nous ont déjà fait le tour de la Gaspésie en voiture. Si toutefois vous désirez découvrir cette région sous un autre jour, choisissez de faire cette tournée en quad.

« Si tu fais le tour de la Gaspésie en quad, tu vas voir toute la Gaspésie », explique Réjean Blouin d’Aventure Gaspésie.

« Par les sentiers fédérés, et en plus, par les sentiers privés que nous avons bâtis, on peut découvrir les Chic-Chocs, longer la côte, découvrir les différents types de terrains montagneux ou autres que l’on retrouve sur le territoire. Il y a aussi de merveilleux paysages que l’on ne pourrait voir autrement. »

« La faune est aussi bien présente, autant les orignaux que les petits gibiers. Tout au long de la tournée que nous faisons, nous offrons aux quadistes des points de vue exceptionnels. Tous ces sentiers permettent de découvrir la Gaspésie d’une façon telle que les gens ne pourraient le faire en automobile ou en motocyclette ni même en bateau. C’est vraiment une façon merveilleuse de visiter notre région », ajoute M. Blouin.

« Les spécificités des villages de pêcheurs, les côtes, le mont Saint-Pierre, tout ce qui est attrayant en Gaspésie, que ce soit à pied ou en voiture, tu peux faire de même en quad, précise-t-il. Mais ce qu’il faut ajouter, c’est que l’on peut en voir beaucoup plus. On découvre plus de paysages et de coins perdus parce que l’on est toujours en mouvement. »

DIFFÉRENTES TOURNÉES

Selon votre choix de tournée, la distance parcourue peut varier. Vous aurez toujours de belles surprises.

« Au départ de notre randonnée d’un peu plus de 1000 kilomètres depuis Cap-Chat, on traverse les Chic-Chocs pour nous retrouver le long de la côte de la mer. Nous faisons le retour via le côté nord jusqu’au Village Grande Nature. »

Durant tous ces déplacements, vous trouverez des services essentiels sur tous les plans.

« Tout a bien changé dans le monde du quad, précise l’expert. Aujourd’hui, les gens veulent du service partout où ils passent et des services de qualité. Les gens qui nous visitent aussitôt qu’ils arrivent chez nous ne s’occupent plus de rien. Nous prenons tout en charge et nous offrons des services de logements et de nourriture qui n’ont rien à envier à qui que ce soit. Tout est fourni : l’hébergement, les repas, le service de guidage. Nous pouvons même leur fournir un véhicule de rechange si par malheur ils éprouvent des ennuis. Nous prenons soin du service des bagages. Tout est organisé. »

IMPACT ÉCONOMIQUE IMPORTANT

La pratique du quad est devenue très importante en Gaspésie. Elle représente maintenant un acteur économique très important.

« Nous sommes loin des petites randonnées entre amis, raconte M. Blouin. Aujourd’hui, les amateurs veulent des services de qualité et une organisation qui baigne dans l’huile. Nous fréquentons des établissements reconnus en Gaspésie, qui donnent maintenant accès aux quadistes. Il suffit de penser au motel Baie Bleu à Carleton, au motel Fraser à Chandler, au Fleur de Lys à Percé au pied du rocher ou encore au motel Adams à Gaspé. Pour notre région, c’est beaucoup de dollars dépensés. »

Au fil du temps, l’aventure de Réjean Blouin s’est développée en grand.

« Ça fait 18 ans que je fais ces tournées. Certains quadistes sont venus au-delà de 35 fois pour faire le circuit. Ce printemps, nous avions une liste de noms de plus de 350 personnes qui voulaient vivre l’expérience, mais comme pour tout le monde, la COVID-19 a ralenti nos ardeurs. »

Une solution de rechange intéressante a été mise de l’avant par cet entrepreneur acharné.

« Nous avons dû nous adapter très rapidement. Alors cette saison nous offrons aux gens une formule différente. Ils logent chez nous au Village Grande Nature, qui est en fait l’ancienne municipalité de Saint-Octave-de-l’Avenir, à 15 minutes de Cap-Chat. À partir de chez nous, ils peuvent faire trois, quatre ou cinq journées de quad comme une marguerite. Ils reviennent ici tous les soirs. C’est une autre façon très intéressante de voir la Gaspésie. »

Le site se trouve au centre des terres, aux pieds des Chic-Chocs. Vous pouvez admirer 11 monts différents qui forment une partie de la chaîne de montagnes gaspésiennes.

UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE

« Nous avons tout ce qu’il faut chez nous. Les gens découvrent chez nous un site complet avec hôtel, campings, restaurants. Nous offrons la location de quads, de fatbikes électriques, de vélos de montagne. Nous avons aussi 32 kilomètres de sentiers pédestres. Nous arrivons à faire cohabiter les amateurs de mécaniques et les amateurs de plein air purs et durs. Je crois que c’est le seul endroit où ça se fait. »

« Si tu veux vraiment voir la Gaspésie autant dans sa forme, dans sa vie que dans ses panoramas, c’est vraiment en quad que tu peux le faire », conclut Réjean Blouin.

Pour renseignements : 418 786-2349