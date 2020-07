Des festivals sur un même REFRAIN

Freinés par la pandémie, une quarantaine de festivals à la grandeur de la province, dont Pop Montréal, les Francouvertes, La Noce et le FME, ont décidé de se regrouper en créant le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN).

Annoncé ce matin même, le REFRAIN a pour mission de rassembler et valoriser les festivals et événements culturels indépendants. Le regroupement compte plus de 45 membres qui représentent 15 régions administratives du Québec.

On y trouve notamment Piknic Électronik, Mural et Folk Fest sur le canal (Montréal), le Festival de la poutine (Drummondville), le Festival international de la chanson (Granby) et le Festi Jazz (Rimouski).

« Au départ, le regroupement servait beaucoup à échanger entre nous, dit le directeur général de Santa Teresa, Patrick Kearney. C’était presque comme une thérapie de groupe. La naissance de REFRAIN a été toute simple. »

Arts variés

Outre les festivals de musique, d’autres formes d’art sont aussi représentées. « Il y a le Festival de la BD, le Festival des clowns, Mural et le Festival des arts de ruelle », énumère Patrick Kearney.

Après avoir tous vu leurs éditions estivales de 2020 être annulées, plusieurs festivals du regroupement ont décidé de mettre sur pied diverses initiatives (voir plus bas) pour mettre de la vie dans leurs villes respectives, malgré la pandémie.

« Ce qu’on veut envoyer comme message, c’est qu’on est capable de s’adapter, dit Patrick Kearney, qui prépare une édition virtuelle de Santa Teresa pour l’automne. La plupart des festivals ont des petites infrastructures et des organisations souples. On a créé ces petits événements parce qu’on sent que la population en a besoin. »

Pour plus d’infos sur le REFRAIN, on consulte lerefrain.org .

Des initiatives cet été