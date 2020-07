[EN IMAGES] Imagine Van Gogh arrive à Québec le 18 juillet

Avec un retard de trois semaines, causé par le coronavirus, l’exposition immersive Imagine Van Gogh va finalement s’installer au Centre des congrès de Québec, du 18 juillet au 13 septembre.

D’abord prévue à compter du 26 juin, l’exposition regroupant 200 œuvres du peintre néerlandais, projetées sur d’immenses toiles, pourra finalement être présentée aux gens de Québec tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Pour y arriver, les organisateurs et le Centre des congrès vont utiliser une superficie trois fois plus grande que celle prévue à l’origine et l’exposition couvrira deux salles qui accueilleront chacune la limite permise de cinquante personnes.

Les billets sont en vente à compter de mercredi, à l’exception des abonnés de l’infolettre d’Imagine Van Gogh, lesquels peuvent se servir dès maintenant.