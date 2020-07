LATOUR, Colette



À Saint-Eustache, le 3 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Colette Latour, épouse de feu M. Claude Bissonnette.Elle laisse dans le deuil ses filles Josée-Anne (Stéphane Racicot) et Amélie-Jane (Jean-François Potvin), ses petites-filles Léa, Milane et Olivia, son petits-fils par alliance Cédric, ses frères et soeurs : Lise, Robert, Liette, Ginette, Alain et Michèle, sa belle-soeur Nicole, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 11 juillet dès 9h au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN (MIRABEL)(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 11 juillet 2020 à 11h en l'église Saint-Augustin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.