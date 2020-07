Festival du nouveau cinéma : une 49e édition évolutive

MONTRÉAL – C’est une édition «évolutive», qui rassemblera les cinéphiles en ligne et en salle, que proposera l’organisation du Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) pour sa 49e mouture, du 7 au 18 octobre prochain.

L’événement présenté par Québecor deviendra ainsi le premier festival de septième art montréalais à réintégrer les salles de cinéma en 2020, a-t-on appris mardi.

La programmation du FNC sera hébergée par la plateforme Festival Scope, de concert avec Shift72, hébergeur du Marché du Film de Cannes, de l’Académie des Oscars et de SXSW. Ce mode de diffusion permettra aux créateurs de rejoindre le public au-delà des limitations géographiques et de rendre encore davantage accessibles les films d’auteurs nationaux et internationaux, un objectif qu’a toujours caressé le FNC depuis ses débuts.

Quant aux projections physiques en salle, elles se tiendront dans un lieu de prestige, dans le respect des mesures de distanciation sociale et des protocoles sanitaires.

Soutenir l’industrie

Par le biais de son volet professionnel FNC Forum, le festival lance cette année deux appels de projets, présentés par Netflix, ciblés pour stimuler l’industrie et soutenir des projets à différents stades : le «First Cut Lab FNC Montreal» pour les projets en postproduction, et le «Pitch premières œuvres» pour les projets en développement.

Grâce au programme d’accompagnement «First Cut Lab FNC Montreal» destiné aux longs métrages canadiens de fiction au stade du montage, des projets sélectionnés seront épaulés par des professionnels de l’industrie à l’international et un monteur consultant pour accroître leur potentiel de rayonnement à travers le monde. Quant au «Pitch premières œuvres», il permettra à un ou des créateurs de longs et moyens métrages canadiens de recevoir une bourse de 10 000 $ pour favoriser leur avancement. Plus de détails sont disponibles au www.nouveaucinema.ca.