Laure Waridel se joint au Journal

C’est avec plaisir que nous publions aujourd’hui la première chronique de l’écosociologue et co-porte-parole du Pacte pour la transition, Laure Waridel. Elle se prononcera sur l’actualité tous les mardis, en plus de tenir un blogue sur notre site web.

• Lire sa première chronique : Choisir aujourd’hui ce que sera demain

Cofondatrice d’Équiterre, Laure Waridel détient un doctorat en anthropologie et sociologie et est professeure associée à l’UQAM. Elle est membre de l’Ordre national du Québec et de l’Ordre du Canada.

Elle est également co-instigatrice du mouvement Mères au front, qui vise à prévenir les changements climatiques menaçant l’avenir des enfants.

Sa contribution vient enrichir nos pages Opinions, de loin les plus diversifiées au Québec.

Dany Doucet, Rédacteur en chef