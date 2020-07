Les Blackhawks ne changeront pas leur nom

Alors que plusieurs équipes sportives étudient la possibilité de changer leur nom par respect pour les communautés autochtones d’Amérique du Nord, les Blackhawks de Chicago ont indiqué que leur nom rendait hommage à un grand chef amérindien.

«Le nom et le logo des Blackhawks de Chicago rappelle un personnage historique important, Black Hawk de la nation Sac et Fox de l’Illinois, dont le leadership et la vie ont inspiré des générations d’Amérindiens, des vétérans et le public», a indiqué l’équipe dans un communiqué sur lequel The Athletic a mis la main, mardi.

L’organisation a poursuivi en expliquant qu’elle célébrait l’héritage de Black Hawk en promouvant la culture, les traditions et les contributions des Amérindiens et qu’elle fournissait une plateforme de dialogue avec les groupes autochtones.

«Alors que la popularité de l’équipe a grandi lors de la dernière décennie, cette plateforme et notre travail avec ces organisations importantes en a aussi bénéficié», a poursuivi le club de la Ligue nationale de hockey.

Les Blackhawks ont ainsi fait savoir qu’ils continueront à rendre hommage à leur nom et que leur engagement était sincère.

Dans la NFL, les Redskins de Washington ont indiqué considérer fortement un changement d’identité. C’est également le cas au baseball majeur alors que les Indians de Cleveland ont aussi choisi d’étudier leurs possibilités, tandis que les Braves d’Atlanta ont refusé de s’y pencher.

«Nous reconnaissons qu’il y a une mince ligne entre le respect et le l’irrespect et nous saluons les autres équipes pour leur volonté à engager cette conversation», ont ajouté les Blackhawks dans leur communiqué.