Les lignes de désir: démocratie pédestre

Dans le jargon urbanistique, ces raccourcis commodes que des milliers de pas ont transformés en sentiers se nomment poétiquement des «lignes de désir». Le saviez-vous? Ouvrez les yeux: il y en a partout autour de vous.

Chacune révèle que le tracé officiel répond imparfaitement aux besoins que les pieds de monsieur et madame Tout-le-Monde, en revanche, marquent avec précision. Pendant l’Expo 67, dès qu’une ligne de désir apparaissait sur le site, une équipe venait l’officialiser en la pavant. Pourquoi combattre le phénomène au lieu d’en tirer avantage?

Ma ligne de désir préférée, à Montréal, balafre le terrain de baseball du parc Lalancette dans Hochelaga. Il y a bien sûr toujours un dadais ou une innocente pour emprunter ledit sentier au beau milieu d’une partie; le joueur inattentif trébuche dans l’ornière; la balle y rebondit capricieusement. Bref, cette ligne de désir participe au jeu.

Expression contagieuse

Comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, j’ai passé mon enfance à emprunter une «ligne de désir» pour me rendre à l’école sans me douter qu’une expression désignait spécialement ce genre de sentier.

Ma blonde me l’a apprise il y a environ dix ans. Mon fils, qui en est instruit, m’indique avec enthousiasme toutes les lignes de désir que nous croisons. Il a récemment réclamé que nous en empruntions une, entre Viau et le stade Saputo, avec la poussette de course, pendant mon jogging avec lui. Il a la curiosité de voir où mènent ces chemins de traverse; j’ai dû lui apprendre à ne pas s’engager dans ces sentiers lorsque ceux-ci se dérobent dans une zone densément boisée.

Si vous êtes un limier de la brigade des moeurs en quête de grossière indécence à réprimer, les lignes de désir qui fuient vers les buissons vous aiguilleront vers le travail. J’ai consacré à ce sujet une chronique il y a trois ans.

Égard pour l’usager

Dans une autre vie, je travaillais dans une maison d’édition avec un graphiste amoureux de son art qui concevait des couvertures de livres aussi esthétiques qu’illisibles: lettrage minuscule difficile à déchiffrer. Pareillement, le concepteur d’un parc, d’un quartier, d’une ville aura parfois la déformation professionnelle, pour ne pas dire le snobisme corporatif, d’aspirer, afin d’impressionner ses pairs, à une perfection sans égard pour l’usager.

À ce mépris, la population répond, démocratiquement, par ses pieds. À votre tour maintenant de contaminer quelqu’un de votre entourage avec l’expression «ligne de désir».