Les vestes n’étaient pas dans le bateau loué

Lambton | Deux témoins de la disparition de leur ami de 17 ans dans les eaux du Grand lac Saint-François en Estrie dimanche ne comprennent pas que la compagnie de location ne leur ait pas remis de vestes de flottaison.

« C’est une fois arrivé au milieu de l’eau qu’on a réalisé qu’il n’y avait pas de veste de flottaison à bord. On a fouillé partout dans le bateau et on ne les a pas trouvés », déplore Youssef, qui a préféré ne pas dévoiler son nom de famille.

Le trio a loué un bateau à moteur ainsi qu’une tripe au Complexe La Source, près de Lambton.

Contrat

Des proches ont indiqué que la victime se trouvait sur la tripe lorsqu’elle a coulé au fond de l’eau après avoir tenté de s’agripper à celle-ci.

Sur leur page Facebook, le commerce a indiqué qu’il « collabore entièrement avec les autorités et que les règles et protocoles établis par Transports Canada ont été respectés ».

« Le conducteur de l’embarcation de plaisance confirme qu’on trouve à bord de l’embarcation des vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage », peut-on lire sur le contrat qu’a signé Youssef.

Le Complexe La Source n’a pas voulu répondre à nos questions.